Polacy na majówkę wyjeżdżają z kraju. Które kierunki wybierają najczęściej?

Majówka w 2024 roku będzie rekordowa pod względem ilości Polaków, którzy wybierają wyjazd do innych krajów. Aż o 25% więcej rodaków wyjedzie z Polski, niż w zeszłym roku, informuje Rankomat.pl. Z pewnością ma to związek z długim weekendem, który przy wzięciu jednego dnia wolnego wydłuża się do pięciu dni, a przy wzięciu trzech wolnych dni - aż do dziewięciu. Wyłoniono 10 najbardziej popularnych kierunków wybranych przez Polaków na majówkę w 2024 roku. Sprawdź galerię i sprawdź, ile kosztuje nocleg w tych miejscach.

Bezpieczna majówka nad wodą. Jak nie utonąć? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.