Majówka nad Bałtykiem może okazać się koszmarem

Bądź czujny!

Majówka nad Bałtykiem może okazać się koszmarem. Na co należy uważać?

Długi majowy weekend to dla wielu czas wyjazdów i wypoczynku m.in. nad Bałtykiem. Może się jednak okazać, że zamiast sielanki doświadczymy prawdziwego koszmaru, a majówka będzie kojarzyła się tylko ze złymi wspomnieniami. I wcale nie chodzi tutaj o nieudaną pogodę, która o tej porze roku bywa kapryśna, lecz o oszustów, dla których jest to idealna okazja na "zarobek". Na co należy uważać?