Joanna Opozda podjęła ważną decyzję w sprawie przyszłości Vincenta. "Miło byłoby mieć parę godzin dla siebie". Co na to Antek?

Tak balują Lara Gessler i Agnieszka Woźniak-Starak

W Warszawie trudno o taką beztroskę, dlatego gwiazdy tak chętnie korzystają z zaproszeń do stadniny koni w Gałkowie na Mazurach. Regularnie ściąga je tam właścicielka rancza Karolina Ferenstein-Kraśko (47 l.). Tym razem okazją do zabawy wśród natury była majówka. Pogoda dopisała, więc Lara Gessler szybko wyskoczyła ze zbędnych ubrań i w sportowym stroju bawiła się z dziećmi - 4-letnią Neną i niespełna 2-letnim Bernardem. Dziewczynka co i rusz prosiła mamę o zanurzenie w wodzie, więc Lara pochylała się z pomostu, by mała mogła moczyć nogi w jeziorze. Lara również świetnie się bawiła. Jako jedyna tańczyła zarówno na pomoście, jak i wokół ogniska, które rozpalono po południu.

NIE PRZEGAP: Magda Gessler chuda jak przecinek. Naprawdę mocno schudła! Wiemy, jak to zrobiła

Agnieszka Woźniak-Starak (46 l.) skupiła się na koniach, których w stadninie nie brakuje. Czule je głaskała i debatowała na ich temat. Za to Karolina Ferentein-Kraśko przeszła do działania. Brawurowo wjechała konno do jeziora. I oczywiście nie zapomniała zrobić sobie wtedy zdjęcia.

ZOBACZ TAKŻE: Agnieszka Woźniak-Starak wyprowadziła się z luksusowej willi po mężu. Tak teraz żyje

Na imprezce zabrakło męża gospodyni. Piotr Kraśko (52 l.) zarówno 1, jak i 2 maja prowadził wieczorne wydanie "Faktów" w TVN.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądała gwiazdorska majówka w Gałkowie.