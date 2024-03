To straszne, co powiedziała lekarka do chorego Emiliana Kamińskiego! Jego siostra przerwała milczenie!

Agnieszka Woźniak-Starak wyprowadziła się z luksusowej willi. Prowadząca "Mam talent!" wybrała życie na wsi

Agnieszka Woźniak-Starak, jakiś czas temu, pochwaliła się, że po raz kolejny zmieniła miejsce zamieszkania. Luksusową willę w Konstancinie zamieniła na wiejską posiadłość na Mazurach. - Rzeczywiście, jakaś taka mała rewolucja w moim życiu, może niemała... W tym roku robię taki eksperyment, że przeniosłam się na Mazury. Trochę to było spowodowane tymi moimi zmianami zawodowymi i tak pomyślałam sobie, że w sumie to mam trochę czasu, to sobie pomieszkam. Później to poszło jakoś tak dalej, a moja baza główna, moja kwatera jest na Mazurach, a tu dojeżdżam do pracy. Logistycznie jest to trochę skomplikowane, więc jak przyjeżdżam, to robię wszystko na raz. Później wracam, odpoczywam i mam zen. Może to jest jakiś sposób na równowagę - powiedziała w podkaście "Jestem kobietą".

W nowym wywiadzie opowiedziała o życiu z dala od zgiełku wielkiego miasta. - W tej chwili więcej czasu spędzam na Mazurach, na szczęście prowadzenie "Mam talent!" mi na to pozwala, jednak to się pewnie zmieni. W zeszłym roku miałam sporo wolnego, ale za bardzo lubię moją pracę, by ten stan mógł trwać wiecznie. Na planie "Mam talent!" bawię się wspaniale, pracuję ze świetną ekipą, ale nie zamierzam ograniczać się wyłącznie do pracy w rozrywce, więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Apetyt mam spory. Jakoś będę musiała dzielić czas między sielankowe życie na wsi i intensywne w mieście. To drugie też zresztą lubię, choć na krótszą metę niż kiedyś. Zimy będę chciała spędzać w Warszawie, na Mazurach ta pora roku jest piękna, ale ciężka. Gdy wcześnie zapada zmierzch, nawet z psami trudno wyjść na spacer, bo nic nie widać. A poza tym lubię pobyć czasem wśród ludzi - przyznała w "Twoim Stylu".

- Przy zwierzętach odpoczywam, przy ludziach raczej zużywam energię, ale tego też potrzebuję, gdzieś ją muszę wydatkować. Bądźmy szczerzy, ludzie bywają wspaniali, ale są też tacy, którzy potrafią nieźle zaleźć za skórę - dodała.

W galerii poniżej zobaczycie, jak zmieniała się Agnieszka Woźniak-Starak:

