Duchowny w areszcie

Proboszcz z Bródna zatrzymany przez CBA. W tle wielkie pieniądze. Parafianie są w szoku

Proboszcz parafii na Bródnie trafił do aresztu. Centralne Biuro Antykorupcyjne podejrzewa go o oszustwa podatkowe m.in. przywłaszczenie 200 tys. zł i akceptowanie fikcyjnych darowizn. Biskup zawiesił kapłana, a parafianie są w szoku. Nie mogą uwierzyć w to, co się stało. - Jest naszym proboszczem od blisko 30 lat. Codziennie się za niego modlimy - mówią "Super Expressowi".