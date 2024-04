Proboszcz z Warszawy zatrzymany przez CBA. Kuria wydała oświadczenie

Dla parafian to był szok! Proboszcz parafii pw. św. Faustyny w Warszawie został zatrzymany przez CBA. Duchowny trafił do aresztu, a śledczy zdradzili, że zatrzymanie księdza ma związek z postępowaniem przygotowawczym w sprawie podawania nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych w latach od 2019 do 2023 roku. Proboszcz jest podejrzewany o przywłaszczenie pieniędzy o wartości nie mniejszej niż 200 tysięcy złotych. Co jeszcze bardziej bulwersujące, środki pochodziły z darowizn, które miały być przeznaczone na cele kultu religijnego.

Do zatrzymania proboszcza odniosła się kuria warszawsko-praska. Z wydanego przez nią oświadczenia dowiadujemy się, że bp Romuald Kamiński zawiesił aresztowanego księdza w wykonywaniu funkcji proboszcza. Tymczasowo parafią św. Faustyny ma pokierować administrator. Poniżej pełna treść oświadczenia kurii warszawsko-praskiej.

Oto największe skandale w kościołach. Orgia w Dąbrowie Górniczej to tylko wierzchołek góry lodowej

Pełna treść oświadczenia kurii warszawsko-praskiej

- Kuria Biskupia Warszawsko-Praska informuje o zawieszeniu proboszcza parafii św. Faustyny w Warszawie w wykonywaniu wszystkich obowiązków wynikających z tego urzędu. Jest to związane z działaniami prowadzonymi przez organy wymiaru sprawiedliwości. Do czasu wyjaśnienia sprawy zarządzanie parafią obejmie administrator, którego najważniejszym zadaniem będzie koordynowanie duszpasterstwa parafii św. Faustyny w Warszawie. Ewentualne dalsze rozstrzygnięcia kanoniczne będą podejmowane w poszanowaniu aktualnych ustaleń i decyzji właściwych instytucji państwowych - napisał ks. Dawid Sychowski, rzecznik prasowy diecezji warszawsko-praskiej.

Sonda Czy Kościół w Polsce potrzebuje zmiany? Tak Nie