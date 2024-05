Szok, to mało powiedziane

Jak do tego doszło?!

Marta Kaczyńska musi pękać z dumy! Jej najstarsza córka, Ewa Dubienecka, mu już 21 lat i postanowiła solidnie zadbać o swoją przyszłość. Wyjechała na studia do Seulu, gdzie studiuje na chrześcijańskim prywatnym uniwersytecie badawczym Yonsei University.

Za granicą nie zajmuje się jednak tylko nauką. W marcu 2024 roku założyła swój profil na Instagramie, gdzie pokazuje, jak żyje na co dzień w Korei. Wolny czas spędza zwiedzając malownicze zakątki Seulu. Odwiedza też wiele restauracji, gdzie próbuje tamtejszych potraw. Z postów Ewy wynika, że świetnie zna język koreański, bowiem w kilku z nich pisze właśnie tym językiem.

Widać także, jak zmieniła się córka Marty Kaczyńskiej. Od kiedy po raz ostatni pokazała się publicznie kilka lat temu bardzo wydoroślała. Do złudzenia przypomina mamę dzięki długim ciemnym włosom i szczupłej sylwetce! Widać także, że Ewa czerpie inspiracje z koreańskiej mody i kultury. Często pokazuje się w krótkich, plisowanych spódniczkach, puchatych sweterkach i prostych jeansach o wysokim stanie.

Widać, że 21-latka kocha Koreę! Nie może się napatrzeć na zjawiskowe krajobrazy, nocne miasto czy przyrodę. Często spaceruje, poznając egzotyczny kraj oraz to, co ma do zaoferowania. Takiego doświadczenia z pewnością można jej pozazdrościć!

