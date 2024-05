Kempa niezwykle ostro do Tuska! "Osierocone dzieci będą Twoim wyrzutem sumienia". Padły porażające słowa!

W ostatni czwartek (16 maja) doszło do tragicznego wydarzenia w czasie posiedzenia zarządu Orlenu. Jak donosił portal wPolityce, dyrektor techniczny odpowiedzialny za produkcję rafineryjną i petrochemiczną nagle osunął się na ziemię. Szybko wezwano pogotowie i zaczęto reanimację, niestety, gdy mężczyzna trafił do szpitala tam stwierdzono zgon. Sprawa od razu była komentowana, także przez byłego już szefa Orlenu, Daniela Obajtka: - Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o nagłej śmierci mojego wieloletniego Współpracownika, Dyrektora technicznego @GrupaORLEN. Jego odejście to ogromna strata. Składam najszczersze kondolencje Rodzinie oraz Bliskim. W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu i żalu, pamiętając o jego zaangażowaniu i oddaniu pracy. Niech spoczywa w pokoju - napisał na X.

Teraz do śmierci mężczyzny odniosła się europosłanka Beata Kempa. Na X we wpisie dotyczącym zmarłego wspomniała też Donalda Tuska, zrobiła to używając niezwykle mocnych słów: - Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie 🙏🙏🙏🙏 Donald Tusk zastanów się do czego prowadzi polityka prymitywnej zemsty. Tak się dzieje niemal we wszystkich instytucjach. Osierocone dzieci będą Twoim wyrzutem sumienia. Władza nie jest wieczna, a Ty właśnie dajesz „instrukcje” jak traktować w przyszłości twoich wyznawców-tolerując terror. Jedyne co po tej kadencji zostanie w ludzkiej pamięci, to to, że byłeś żądnym zemsty premierem bez specjalnych sukcesów - napisała i dodała link do tekstu informującego właśnie tego tragicznego zdarzenia.

