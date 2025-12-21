Łukasz Schreiber po operacji! Żona ujawnia, jak jest naprawdę

Poseł PiS Łukasz Schreiber przeszedł operację w bydgoskim szpitalu, co było przyczyną jego pierwszej od 10 lat nieobecności w Sejmie.

Informacje o hospitalizacji i zabiegu podawała jego żona, Weronika Schreiber, podkreślając trudny czas dla rodziny.

Łukasz Schreiber podziękował lekarzom i bliskim, zapowiadając powrót do pełni sił na początku nowego roku.

Rodzina Schreiberów wraca do normalności i planuje spędzić święta Bożego Narodzenia w domu, co sugeruje poprawę stanu zdrowia posła.

Łukasz Schreiber w szpitalu

Kilka dni temu opinię publiczną obiegły informacje o hospitalizacji Łukasza Schreibera. Poseł Prawa i Sprawiedliwości trafił do bydgoskiego szpitala, gdzie przeszedł operację. O problemach zdrowotnych polityka jako pierwsza poinformowała jego żona, Weronika Schreiber, publikując wpis w mediach społecznościowych. - „Otrzymałam od was przez ostatnie dni dziesiątki wiadomości z pytaniami, dlaczego mnie tutaj nie ma. Mój mąż przeszedł dzisiaj operację. To był czas pełen przygotowań i stresu. Potrzebujemy teraz "ciszy". Wrócę do was niebawem” – napisała.

Żona posła podziękowała również bliskim za okazane wsparcie, podkreślając, jak trudny był to okres dla całej rodziny.

Łukasz Schreiber zabrał głos po operacji

Kilka dni później głos zabrał sam Łukasz Schreiber, publikując wpis w mediach społecznościowych. Polityk poinformował o przyczynach swojej nieobecności w Sejmie oraz podziękował lekarzom i najbliższym.

„Nie będę w stanie wziąć udziału w najbliższym posiedzeniu Sejmu pierwszy raz od dziesięciu lat. Niestety musiałem przejść operację. Dziękuję lekarzom i personelowi bydgoskiego szpitala, a także mojej żonie za opiekę w tym trudnym czasie. Dziękuję także mojej rodzinie i przyjaciołom za wsparcie oraz dobre słowo. Obiecuję wrócić od nowego roku w pełni sił, by walczyć o Polskę naszych marzeń” – poinformował na swoim Instagramie.

Nowe wieści o zdrowiu i święta w domu

Najnowszy wpis Weroniki Schreiber sugeruje, że stan zdrowia jej męża stopniowo się poprawia. Żona posła podkreśliła, że rodzina powoli wraca do codzienności, a w domu pojawiły się już świąteczne dekoracje.

„Jak wiecie, nasza codzienność przez ostatnie dni wyglądała trochę "inaczej", na pewno trudniej. Powoli wracamy już do tej "normalnej" rzeczywistości, obecnie świątecznej co widać, chociażby po ostatnim zdjęciu, (tak, nareszcie udekorowałam dom na święta!)” – napisała.Podziękowała także personelowi medycznemu oraz wyraziła dumę z męża, który – jak wynika z jej słów – z dużą determinacją wraca do zdrowia. Wszystko wskazuje na to, że Łukasz i Weronika Schreiber mają szansę spędzić święta Bożego Narodzenia razem, w domowej atmosferze.

