"Z którym z wymienionych polityków najchętniej zasiadł(a)by Pan/Pani przy wigilijnym stole?" – takie pytanie zadano uczestnikom sondażu pracowni SW Research przeprowadzonym dla Onetu. Okazuje się, że zdecydowanie największą popularnością cieszy się Karol Nawrocki, którego wskazało aż 19,6 proc. ankietowanych. Prezydent zdecydowanie wyprzedza kolejnych polityków w zestawieniu. Co sprawia, że Polacy widzą w nim idealnego gościa na świątecznym stole? Być może chodzi o jego postawę, która wydaje się być ponadpartyjna i skupiona na wartościach ważnych dla większości Polaków.

Zobacz: Tak wyglądało oficjalne przywitanie Wołodymyra Zełenskiego w Pałacu Prezydenckim. Mamy zdjęcia

Na drugim miejscu w sondażu uplasował się premier Donald Tusk, z którym wigilijny wieczór chciałoby spędzić 12,3 proc. ankietowanych. Podium zamyka szef MSZ Radosław Sikorski, którego wybrało 7,4 proc. osób. W czołówce znaleźli się również Adrian Zandberg (6,5 proc.), Sławomir Mentzen (5,7 proc.) oraz Grzegorz Braun (5,3 proc.).

Sprawdź: Nowacka zbulwersowana wetem Nawrockiego. Nagle uderzył w nią były kolega z partii! Brutalne słowa

Zdecydowanie niższe poparcie uzyskali Jarosław Kaczyński (2,5 proc.) oraz Mateusz Morawiecki (2,2 proc.). Najgorzej w sondażu wypadli jednak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz (1,8 proc.) i Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (1,7 proc.). Co ciekawe, aż 34,9 proc. respondentów stwierdziło, że nie zaprosiłoby na Wigilię "żadnego z wymienionych" polityków. Taki wynik może być interpretowany jako znak zniechęcenia do polityki i polityków w ogóle. Najwyraźniej Polacy wolą spędzić święta w gronie rodziny i przyjaciół, z dala od sporów i konfliktów politycznych.

Sonda Czy w Twojej rodzinie rozmawia się przy stole o polityce? Tak, to normalne Tylko gdy ktoś zacznie Nie, mamy zakaz Uciekam od stołu