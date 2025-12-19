Kto na Wigilię? Polacy wskazali najlepszego polityka do świątecznego stołu. Zaskoczeni?

Wigilia w polskiej tradycji to czas pojednania, przebaczenia i rozmowy ponad podziałami, choć nie bez kozery mówi się, żeby unikać wówczas rozmów na tematy polityczne. Czy w takim razie Polacy są gotowi zaprosić do świątecznego stołu polityków, z którymi często na co dzień się nie zgadzają? Sondaż przeprowadzony przez SW Research dla Onetu ujawnia zdecydowanego lidera! To właśnie jego największa liczba ankietowanych byłaby skłonna zaprosić do stołu 24 grudnia.

"Z którym z wymienionych polityków najchętniej zasiadł(a)by Pan/Pani przy wigilijnym stole?" – takie pytanie zadano uczestnikom sondażu pracowni SW Research przeprowadzonym dla Onetu. Okazuje się, że zdecydowanie największą popularnością cieszy się Karol Nawrocki, którego wskazało aż 19,6 proc. ankietowanych. Prezydent zdecydowanie wyprzedza kolejnych polityków w zestawieniu. Co sprawia, że Polacy widzą w nim idealnego gościa na świątecznym stole? Być może chodzi o jego postawę, która wydaje się być ponadpartyjna i skupiona na wartościach ważnych dla większości Polaków.

Na drugim miejscu w sondażu uplasował się premier Donald Tusk, z którym wigilijny wieczór chciałoby spędzić 12,3 proc. ankietowanych. Podium zamyka szef MSZ Radosław Sikorski, którego wybrało 7,4 proc. osób. W czołówce znaleźli się również Adrian Zandberg (6,5 proc.), Sławomir Mentzen (5,7 proc.) oraz Grzegorz Braun (5,3 proc.). 

Zdecydowanie niższe poparcie uzyskali Jarosław Kaczyński (2,5 proc.) oraz Mateusz Morawiecki (2,2 proc.). Najgorzej w sondażu wypadli jednak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz (1,8 proc.) i Marszałek Sejmu  Włodzimierz Czarzasty (1,7 proc.). Co ciekawe, aż 34,9 proc. respondentów stwierdziło, że nie zaprosiłoby na Wigilię "żadnego z wymienionych" polityków. Taki wynik może być interpretowany jako znak zniechęcenia do polityki i polityków w ogóle. Najwyraźniej Polacy wolą spędzić święta w gronie rodziny i przyjaciół, z dala od sporów i konfliktów politycznych.

