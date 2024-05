Miasto od lat zaprasza krakowianki, krakowian i gości do wspólnego świętowania w ramach Dni Krakowa. Na to przedsięwzięcie składa się tak wiele wydarzeń, takich jak festiwale, miejskie tradycje, koncerty, przedsięwzięcia artystyczne, zaproszenie do Magistratu, a także historyczne Święto Miasto Krakowa i Święto Flagi Miasta Krakowa, że z powodzeniem możemy nazywać je krakowskim karnawałem. Cieszę się, że po raz pierwszy będę brał udział w Dniach Krakowa jako prezydent miasta i zachęcam wszystkich do dołączenia do wspólnego świętowania – mówi na łamach oficjalnego serwisu miejskiego Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa.