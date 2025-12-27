Radio bez jego głosu już nigdy nie będzie takie samo. Andrzej Wojciechowski nie żyje

Andrzej Paweł Wojciechowski współtworzył fundamenty nowoczesnego dziennikarstwa muzycznego w Polsce, a jego charakterystyczny głos towarzyszył słuchaczom przez ponad dwie dekady. Informację o jego śmierci przekazali bliscy współpracownicy w mediach społecznościowych, podając również szczegóły ceremonii pożegnalnej.

Zmarł Andrzej Paweł Wojciechowski – spiker, lektor, dziennikarz radiowy o specjalności muzycznej, wydawca płytowy, współtwórca wytwórni MJM Music PL. Andrzej wydał debiutancką płytę Myslovitz w 1995 roku, dzięki której zaczęłą się nasza przygoda w przemyśle muzycznym. Kondolencje dla rodziny. R.I.P. - czytamy we wpisie Jacka Kuderskiego na Facebooku.

Wojciechowski był absolwentem Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, jednak to radio szybko stało się jego prawdziwą pasją. Już jako student działał w radiowęźle "Studio Akademik", a w latach 70. trafił do Polskiego Radia, gdzie rozpoczął pracę jako etatowy spiker Rozgłośni Centralnej. Równolegle współpracował z redakcją muzyczną Programu III.

Prowadził audycje - "Studio Gama", "Muzyka Nocą", "Wieczór Płytowy" czy "Muzyczna Poczta UKF". Był także jednym z twórców magazynu "Między Nami", gdzie wraz z Grzegorzem Miecugowem stworzył "Bublotekę". Było to zestawienie najbardziej nietrafionych muzycznych propozycji tamtych lat. Jego wiedza, poczucie humoru, a także radiowa charyzma przyciągały przed odbiorniki wielu słuchaczy.

W latach 80. Wojciechowski wyemigrował z rodziną do Londynu. Stamtąd regularnie nadsyłał korespondencje do polskich rozgłośni, a wraz z żoną Małgorzatą Maliszewską zajmował się importem płyt kompaktowych.

Po powrocie do kraju w 1990 roku założył wytwórnię MJM Music PL, która odegrała dużą rolę w rozwoju polskiej sceny muzycznej. To właśnie pod jej szyldem ukazał się debiutancki album zespołu Myslovitz. Muzycy nie kryją, że bez Wojciechowskiego ich droga mogłaby wyglądać zupełnie inaczej.

