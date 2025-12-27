- Od 1 stycznia w Krakowie zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu
- Opłata za jednorazowy wjazd wyniesie 2,5 zł
- Strefomaty ustawiono na stacjach BP przy drogach wjazdowych do miasta
- Opłaty obejmą właścicieli starszych aut niespełniających norm emisji spalin
- Dotyczy to m.in. samochodów benzynowych (także LPG) wyprodukowanych przed 2005 rokiem
- W 2026 roku pojawi się opłata całodniowa, a w 2027 wzrośnie ona do 15 zł
- Do 2028 roku obowiązuje okres przejściowy dla niespełniających norm pojazdów
- Po 2028 roku stare samochody nie wjadą już do Krakowa
Strefomaty zostały już zainstalowane na stacjach BP na drogach wjazdowych do miasta i przypominają o opłacie. Od pierwszego stycznia wyniesie ona 2,5 za jednorazowy wjazd do Krakowa. W 2026 roku będzie to także opłata całodniowa. Z kolei w kolejnym 2027 roku za całodniowy wjazd do miasta starym autem trzeba będzie zapłacić już 15 złotych. Można także zapłacić z cały miesiąc z góry – 100 złotych. Kto zapłaci? Właściciele samochodów benzynowych (w tym na LPG) wyprodukowanych przed 2005 rokiem.
Oznacza to, że w chwili wprowadzenia strefy akceptowane będą samochody benzynowe mające nawet 21 lat oraz właściciele samochodów z silnikiem diesla mających maksymalnie 12 lat, spełniającym normę Euro VI lub wyprodukowanym w roku 2012 albo później. Przez najbliższe trzy lata będzie obowiązywał okres przejściowy. Po 2028 roku żaden samochód nie spełniający wyżej wymienionych norm nie wjedzie już do miasta. – To bardzo dobry pomysł, mieszkam w Niemczech na co dzień i tam od dawna tak jest, że stare samochody nie mogą wjeżdżać by nie zanieczyszczać powietrza – powiedziała w rozmowie z Super Expressem Marianna Wilk.
Z kolei mieszkańcy podkrakowskich gmin, którzy pracują w Krakowie i każdego dnia muszą dojeżdżać do pracy już nie są tak optymistycznie nastawieni do Strefy Czystego Transportu. – Dojeżdżam busem, bo pracuje w budowlance, często mam zlecenia w Krakowie. SCT to dla mnie problem, bo będę musiał płacić za wjazd – mówi z kolei Arkadiusz Trojanowski mieszkaniec Głębokiej. Przestrzegania zasad SCT będą strzegły kamery, odczytujące numery rejestracyjne. Już zostały zamontowane. Władze miasta uruchomiły stronę internetową na której w prosty sposób można sprawdzić czy nasz samochód spełnia wymogi bezpłatnego wjazdu do miasta, wystarczy tylko wpisać numer rejesracyjny: sct.krakow.pl
