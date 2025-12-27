Od 1 stycznia w Krakowie zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu

Opłata za jednorazowy wjazd wyniesie 2,5 zł

Strefomaty ustawiono na stacjach BP przy drogach wjazdowych do miasta

Opłaty obejmą właścicieli starszych aut niespełniających norm emisji spalin

Dotyczy to m.in. samochodów benzynowych (także LPG) wyprodukowanych przed 2005 rokiem

W 2026 roku pojawi się opłata całodniowa, a w 2027 wzrośnie ona do 15 zł

Do 2028 roku obowiązuje okres przejściowy dla niespełniających norm pojazdów

Po 2028 roku stare samochody nie wjadą już do Krakowa

Strefomaty zostały już zainstalowane na stacjach BP na drogach wjazdowych do miasta i przypominają o opłacie. Od pierwszego stycznia wyniesie ona 2,5 za jednorazowy wjazd do Krakowa. W 2026 roku będzie to także opłata całodniowa. Z kolei w kolejnym 2027 roku za całodniowy wjazd do miasta starym autem trzeba będzie zapłacić już 15 złotych. Można także zapłacić z cały miesiąc z góry – 100 złotych. Kto zapłaci? Właściciele samochodów benzynowych (w tym na LPG) wyprodukowanych przed 2005 rokiem.

Oznacza to, że w chwili wprowadzenia strefy akceptowane będą samochody benzynowe mające nawet 21 lat oraz właściciele samochodów z silnikiem diesla mających maksymalnie 12 lat, spełniającym normę Euro VI lub wyprodukowanym w roku 2012 albo później. Przez najbliższe trzy lata będzie obowiązywał okres przejściowy. Po 2028 roku żaden samochód nie spełniający wyżej wymienionych norm nie wjedzie już do miasta. – To bardzo dobry pomysł, mieszkam w Niemczech na co dzień i tam od dawna tak jest, że stare samochody nie mogą wjeżdżać by nie zanieczyszczać powietrza – powiedziała w rozmowie z Super Expressem Marianna Wilk.

Z kolei mieszkańcy podkrakowskich gmin, którzy pracują w Krakowie i każdego dnia muszą dojeżdżać do pracy już nie są tak optymistycznie nastawieni do Strefy Czystego Transportu. – Dojeżdżam busem, bo pracuje w budowlance, często mam zlecenia w Krakowie. SCT to dla mnie problem, bo będę musiał płacić za wjazd – mówi z kolei Arkadiusz Trojanowski mieszkaniec Głębokiej. Przestrzegania zasad SCT będą strzegły kamery, odczytujące numery rejestracyjne. Już zostały zamontowane. Władze miasta uruchomiły stronę internetową na której w prosty sposób można sprawdzić czy nasz samochód spełnia wymogi bezpłatnego wjazdu do miasta, wystarczy tylko wpisać numer rejesracyjny: sct.krakow.pl

