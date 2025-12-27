Lodowiska w Krakowie już otwarte. Sprawdź ceny i lokalizacje na ferie świąteczne

Uczniowie szkół podstawowym mają ferie świąteczne, które w tym roku tak się ułożyły, że jest wiele dni wolnych od nauki. A to najlepsza okazja, by wybrać się na łyżwy! W Krakowie działa już kilka lodowisk w różnych lokalizacjach. Największe i najbardziej oblegane jest w Parku Jordana "Ice Park". Jego największą atrakcją, oprócz tafli, są alejki, które urozmaicają jazdę na łyżwach.

Organizatorzy chwalą się, że to najdłuższe lodowe alejki w całej Polsce. Bilet normalny kosztuje 29 złotych, a ulgowy 25 złotych. Na miejscu działa wypożyczalnia sprzętu. Za wypożyczenie łyżew trzeba zapłacić 20 złotych. Także na Placu Jana Nowaka Jeziorańskiego, przed starym budynkiem Dworca Głównego PKP działa lodowisko. Tu wejście jest bez limitu czasu. Bilet normalny kosztuje 20 złotych, a ulgowy 18. Tutaj także działa wypożyczalnia i na miejscu można pożyczyć sprzęt. Najtaniej na łyżwach można pojeździć w Nowej Hucie. Przed Nowohuckim Centrum Kultury także działa lodowisko. Wstęp kosztuje 12 złotych. Ale uwaga! Wejście jest na konkretną godzinę i upoważnia do jazdy przez 45 minut.

Czytaj też: Kierowcy starych aut zapłacą za wjazd do Krakowa. Rusza Strefa Czystego Transportu