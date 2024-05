Matura 2024: język polski poziom rozszerzony. ARKUSZ CKE do pobrania. Tematy rozprawki. "Szczerze to ch**". 20.05.2024

Wybuch w Zakopanem! Poparzona młoda kobieta trafiła do szpitala

Matura 2024. Dziś odbył się jeden z ostatnich już nieobowiązkowych egzaminów podczas tegorocznej matury. Przypominamy, że maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym. Oprócz tego maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do jeszcze pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

W poniedziałek (20.05.2024) odbył się egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym w nowej formule 2023 oraz starej formule 2015. - Do #matura2024 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przystąpi ponad 57 tys. zdających - zapowiadała rano Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE). Zdecydowana większość osób, bo aż 53 tys., pisało egzamin w nowej formule 2023. Egzamin rozpoczął się o godz. 9 i trwał 3 i pół godziny. Co było na arkuszach CKE? Zdający musieli napisać rozprawkę na jeden z dwóch zaproponowanych tematów. Jakie tematy były do wyboru? "Synkretyzm w literaturze i jego rola w utworach literackich. Jak kreowana jest przestrzeń w literaturze i jego funkcja w utworach literackich - sklepy cynamonowe" - komentują internauci.

Co było na maturze z polskiego rozszerzonego?

Temat 1.Synkretyzm w literaturze i jego rola w utworach literackich.

Temat 2.Jak w utworach literackich kreowana jest przestrzeń i jaka jest funkcja takich kreacji w danym utworze?

W tym artykule znajdziecie arkusze CKE z egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w nowej formule 2023.

