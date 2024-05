Zjechała z drogi i uderzyła w drzewo. Autem podróżowała z dziećmi

Sklepy tej sieci zamykają się w całej Polsce. Co się dzieje? Jest lista zamkniętych placówek

Dramat rozegrał się z samego rana w poniedziałek. Mieszkańcy dopiero co docierali do swoich prac, a dzieci do szkół. W pewnym momencie w miejscowości Stróżewko pod Płockiem w przydrożne drzewo uderzyło auto. O okoliczności wypadku zapytaliśmy płocką policję.

− Według wstępnych informacji wynika, że 44-letnia kierująca mercedesem na łuku drogi najprawdopodobniej straciła panowanie nad pojazdem. Zjechała z trasy, uderzyła w drzewo i dachowała − przekazuje w rozmowie z „Super Expressem” podkom. Monika Jakubowska.

Jak wynika z ustaleń policji, pojazdem oprócz kobiety podróżowały również dzieci w wieku 8 i 11 lat. − Wszyscy z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani do szpitala − dodaje policjantka.

Na miejscu lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podniebną karetką zabrano jedno ranne dziecko.

− Utrudnienia na trasie mogą potrwać do godziny 13. Droga jest całkowicie zablokowana − podsumowuje.

