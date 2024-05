Zginął w wypadku w Warszawie. Słowa żony łamią serce: „Czuję, że jesteś teraz ze mną”

Pojechał odpocząć nad rzeką, do domu już nie wrócił. Porwał go nurt. „Zniknął pod wodą”

NIE UDAŁO SIĘ GO URATOWAĆ

Chwile grozy podczas rodzinnego pikniku. Niewiarygodne, co oni zrobili. Nagranie z Warszawy obiegło sieć

Nie żyją trzy osoby. Kierowca BMW zjechał z drogi i uderzył w drzewo

− Tak bardzo cię kocham. Nieskończenie. Wiem, że taka miłość zdarza się raz na jakiś czas. Nauczyłeś mnie tak wiele. […] Nie chcę, żebyś się obwiniał. To nie twoja wina − wspomina swojego tragicznie zmarłego męża.

Do dramatycznego wypadku na ul. Vogla doszło w miniony piątek. Chwilę po godz. 13 do służb wpłynęła informacja o tym, że samochód osobowy marki BMW uderzył w drzewo i ogrodzenie przylegające do posesji, a następnie stanął w płomieniach. Na miejscu błyskawicznie zjawiła się straż pożarna, która ugasiła pożar.

Jak przekazała nam sierż. szt. Gabriela Putyra z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji, zdarzenie okazało się niezwykle tragiczne w skutkach. Zginęły trzy osoby − dwóch obywateli Ukrainy i jeden obywatel Białorusi. Jednego z poszkodowanych znaleziono poza pojazdem. − Przyczyną wypadku w Wilanowie, w wyniku którego zginęły trzy osoby, była nadmierna prędkość i związana z tym utrata panowania na pojazdem marki BMW − przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Szymon Banna. Jak udało nam się ustalić, kierowca sportowego auta kilkanaście minut przed tragedią kręcił bączki na parkingu pobliskiej Biedronki.

Kolejnego dnia (w sobotę, 4 maja) żona jednego z pasażerów zabrała głos. Opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych rozczulające pożegnanie ze swoim mężem. − Dostaję wiele wiadomości i nie wszyscy rozumieją, co się stało. Niestety, fizycznie i emocjonalnie nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie − pisze.

− Roma (mąż – red.) pojechał w interesach i kupił dla nas różne rzeczy. Niestety nigdy nie wrócił. Miał straszny wypadek samochodowy. Nie prowadził. Zmarł o godzinie 13 − dodaje.

− Wszystko zostało mi odebrane. Ale... teraz byłbyś dumny z mojej odporności. Wszyscy bardzo cię kochamy − podsumowała.