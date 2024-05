Graham Masterton na Targach Książki i Mediów VIVELO! Stałem w kolejce dla narzeczonej

Graham Masterton specjalnym gościem Targów Książki i Mediów VIVELO 2024. Niezwykłe spotkanie z fanami

Od 16 do 19 maja na PGE Narodowym w Warszawie trwają Targi Książek i Mediów VIVELO 2024. To czas wyjątkowych spotkań z najpopularniejszymi pisarzami polskiej i światowej literatury. W tych dniach pod jednym dachem spotkają się wydawnictwa książkowe, wydawcy mediów internetowych i tradycyjnych. W sobotę, 18 maja, goście Targów Książek i Mediów VIVELO 2024 mogli spotkać się z niezwykle popularnym w Polsce autorem - Grahamem Mastertonem. Brytyjski autor horrorów przy stoisku 39/D13, gdzie odbywało się spotkanie, zgromadził ogromne tłumy swoich fanów. Ludzie ustawiali się w długich kolejkach, by tylko zdobyć autograf swojego ulubieńca na własnym egzemplarzu książki. Jako pierwszy w rzędzie chętnych ustawił się pan Bartek Cao (42 l.). Powód, dla którego to zrobił, jest niezwykły!

- Czytałem książki Grahama Mastertona, choć jestem większym fantastyki - na przykład Sapkowskiego czy Tolkiena. Jednak ustawiłem się w kolejce do brytyjskiego autora horrorów, bo moja narzeczona jest jego wielką fanką i poprosiła mnie o to, bym zdobył dla niej podpisy Mastertona na jej starych książkach - powiedział w rozmowie z reporterm "Super Expressu", Piotrem Lisem, pan Bartek.

