Graham Masterton na Targach VIVELO! Najlepsze książki [ZESTAWIENIE]

Już w najbliższy czwartek (16 maja) rusza druga edycja Targów Książki i Mediów VIVELO. Możemy powiedzieć wprost, że to będzie święto książki i jedyne takie miejsce na mapie Polski. W jednym miejscu spotkają się prelegenci, autorzy oraz ich najwięksi wielbiciele.

Organizatorzy Targów Książki i Mediów VIVELO zapraszają wszystkich fanów dobrej lektury od 16 do 19 maja na największy stadion w Polsce – PGE Narodowy. W trakcie tych kilku dni będziecie mieli możliwość spotkać się z waszymi ulubionymi autorami. Jednym z nich, który w sobotę oraz w niedzielę pojawi się na Targach Książki i Mediów VIVELO będzie Graham Masterton. Brytyjski pisarz oraz twórca horrorów.

Graham Masterton pracował jako reporter i redaktor w czasopismach „Mayfair” i „Penthouse”. W roku 1976 zadebiutował horrorem „Manitou”, który bardzo szybko stał się światowym bestsellerem.

Pierwsze spotkanie z autorem zaplanowano na sobotę (18 maja) od godziny 12 do 13. Graham Masterton będzie podpisywać książki. Spotkacie go przy stoisku 39/D13. Drugie spotkanie odbędzie się dzień później, w niedzielę (19 maja). Od godziny 12 do 13:30 autor będzie podpisywał swoje książki przy stoisku 2/C1. Od godziny 14 do 14:50 zaplanowano spotkanie z autorem przy strefie #Kryminał.

Graham Masterton spotka się z czytelnikami na Targach Książki i Mediów VIVELO 2024

Brytyjski autor, który pojawi się w najbliższą sobotę i niedzielę (18 i 19 maja) na PGE Narodowym, oprócz swojego bestsellera „Manitou” wydał ponad 150 pozycji, między innymi:

„Zaklęci”, to makabryczna powieść grozy. Jakie zło kryje się w murach dawnego szpitala dla obłąkanych? Gdy Jack Reed po raz pierwszy zobaczył w strugach deszczu ten imponujący gotycki dwór, natychmiast zapragnął przerobić go na ekskluzywny hotel. Nie zdawał sobie sprawy ze złowieszczej przeszłości tego miejsca…

„Nocne mary. Opowieści niekoniecznie na dobranoc” to tajemniczość i groza zamknięta w ponad 300 stronach księgi. Dwadzieścia trzy opowiadania, dwudziestu dwóch autorów – w tym również jeden z najbardziej znanych: Graham Masterton, kilkanaście różnych konwencji i silne, często antagonistyczne emocje, które sprawią, że ta literacka przestrzeń mroku, stanie się bardziej namacalna. Jest to zbiór zespalający ze sobą kilkanaście punktów widzenia w kontekście grozy.

„Strach ma wiele twarzy” to zbiór opowiadań wybitnego twórcy grozy. Kilkunastoletnia dziewczynka dostrzega Anioła Stróża swego nowo narodzonego brata. Nikt nie wierzy w jej opowieść, aż któregoś dnia Anioł Stróż dziewczynki zabija napastującego ją mężczyznę, pozostawiając po sobie tylko parę osmalonych piór...

