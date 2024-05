Seniorze, przyjdź na Narodowy! Już 16 maja ruszają Targi Książki i Mediów VIVELO

„Gdyby mi telefon nie zadzwonił, to bym dojechał”. Był kompletnie pijany! Nie uwierzycie co zrobił!

Już 16 maja ruszają Targi Książki i Mediów VIVELO

To będzie święto książki, jedyne takie miejsce w Polsce. Organizatorzy Targów Książki i Mediów VIVELO zapraszają wszystkich wielbicieli dobrej lektury od 16 do 19 maja na PGE Narodowy. Wśród kilkudziesięciu stref zaplanowano również strefę #Senior. Zaplanowano w niej bogaty program obfitujący w spotkania z ulubionymi autorami książek, wykłady edukacyjne i o zdrowiu, porady prawne i świetną rozrywkę. Warto również wspomnieć, że PGE Narodowy to obiekt przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wyposażony m.in. w szerokie ciągi komunikacyjne, windy i ruchome schody.

Seniorzy, ale nie tylko będą mieli okazję do spotkań m.in. z Radosławem Piwowarskim, autorem powieści „Lekcje seksu doktora Alzheimera”. To opowieść o miłości i namiętności − dla tych, co swoje już przeżyli, ale oczekują od życia więcej.

Będziecie mogli również porozmawiać z Teresą Godlewską, byłą milionerką i bankrutką, która wojnę przeżyła dzięki szczęściu. Prelegentka, tuż przed nadejściem epoki dzieci kwiatów ruszyła w świat i odwiedziła 66 krajów. Po 48 latach wróciła do Polski i trafiła do schroniska dla bezdomnych. Teraz pracuje i swoje 93 lata celebruje każdego kolejnego dnia z uśmiechem i energią, które nie sposób się oprzeć!

Swoje spotkania będzie prowadziła również Marika Krajniewska. Zapraszamy do strefy #Senior na warsztaty wokół książki "Wpół do świtu", która jest niczym podróż i poszukiwanie tego, co było nam bliskie, a stało się ulotne. Opowieść o przedwojennej aktorce, o pamięci o niej i potrzebie ocalania wspomnień.

W strefie odbędzie się również warsztat z Olgą Żukowicz. Będzie skupiony wokół książki „Najlepsze przed tobą – O dojrzałej sztuce kochania”. Spotkanie poświęcone będzie kobiecej seksualności w rozkwicie i rozmowom na temat poszukiwaniu przyjemności w wieku dojrzałym.

Gośćmi strefy #Senior będą także m.in., Olga Żukowicz, Klaudia Latosik, Maria Paszyńska, Liliana Fabisińska, Kasia Bulicz-Kasprzak, Zofia Mąkosa, Mira Białkowska, Agata Suchocka. Fundacja Seniorwizacja zadba o edukację w temacie aktywnego spędzania czasu.

Partnerem strategicznym Targów Książki i Mediów VIVELO jest właściciel sklepów Media Expert i www.mediaexpert.pl

