Trwa okupacja domu studenckiego Kamionka. Studenci UJ postawili żądania

Matura 2024: polski rozszerzony. Synkretyzm i sklepy cynamonowe. "Co to ku*** było?". Tematy rozprawki [20.05.2024]

Studenci okupują dom studencki Kamionka w Krakowie

W dalszym ciągu nie udało się rozwiązać sporu o losy byłego akademika Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdującego się przy ul. Kamionka 11 w Krakowie. W nieczynnym domu studenckim trwa strajk okupacyjny. Studenci domagają się, by uczelnia wyremontowała i ponownie uruchomiła akademik. Tymczasem władze UJ są zaskoczone nagłym zainteresowaniem Kamionką, ponieważ obiekt został zamknięty z powodu złego stanu technicznego oraz braku chęci studentów do mieszkania w tym miejscu. Uchwała Senatu UJ w sprawie sprzedaży budynków Kamionki została podjęta w 2018 r.

- Decyzja o ich zamknięciu podejmowana była w oparciu o opinie ówczesnych studentów, którzy nie chcieli zamieszkiwać na terenie „Kamionki” z powodu jej położenia oraz standardów nie spełniających oczekiwań studentów (obiekt jest niedostosowany do zamieszkiwania przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a jego remont jest ograniczony z uwagi na wpis do gminnego rejestru zabytków). Dodatkowo od momentu wyłączenia z użytkowania tych akademików nigdy, ani do władz UJ, ani do Samorządu Studenckiego UJ nie wpłynął żaden wniosek od żadnego studenta z prośbą o ponowne ich uruchomienie - wyjaśnia Uniwersytet Jagielloński. Poniżej dalsza część artykułu.

Kraków. Oferują luksusowe schrony odporne na atak atomowy

Czego żądają studenci?

W komunikacie przesłanym "Super Expressowi" przedstawiciele OZZ Inicjatywa Pracownicza przekazali, że protestujący żądają spełnienia następujących warunków.

Natychmiastowe wycofanie się z prób sprzedaży DS „Kamionka” przez władze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odwołanie uchwały Senatu UJ z 2018 r., zezwalającej na sprzedaż dwóch budynków.

Remont dwóch budynków DS „Kamionka” i wznowienie działalności akademika od roku akademickiego 2024/2025.

Natychmiastowe wycofanie się z planów sprzedaży „Bursy Jagiellońskiej” przez rektora elekta, prof. Piotra Jedynaka.

Przedstawienie projektu budowy nowych domów studenckich na terenie Kampusu na Ruczaju oraz zabezpieczenie na ten cel środków finansowych.

Negocjacje pomiędzy protestującymi a władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego zostały podjęte. Warunkiem ich rozpoczęcia była gwarancja ze strony władz uczelni, że żadna z osób prowadzących oraz wspierających strajk, nie poniesie konsekwencji prawnych ani dyscyplinarnych.

W poniedziałkowym komunikacie (20 maja) władze UJ poinformowały, że wszelkie rozmowy z studentami prowadzącymi strajk okupacyjny zostały zawieszone do czasu opuszczenia przez nich obiektu. - Okupowanie akademika Kamionka nie stanowi pokojowego strajku, tylko nielegalne, niezgodne z prawem wtargnięcie na teren uczelni - podkreślono w oświadczeniu.

Sonda Czy Kamionka powinna ponownie powinna służyć studentów jako akademik? tak nie nie mam zdania