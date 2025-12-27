Horror w lesie. Drzewo przygniotło 37-latkę! Dramatyczna akcja ratunkowa

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-12-27 17:46

Niebezpieczne zdarzenie w Małopolsce. W sobotę (27 grudnia) w miejscowości Ruda 37-letnia kobieta została przygnieciona przez drzewo. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Horror w lesie. Drzewo przygniotło 37-latkę. Dramatyczna akcja ratunkowa

Autor: El_images/ Shutterstock
Małopolska: 37-latka przygnieciona przez drzewo

Jak czytamy w artykule Onetu, "na miejsce natychmiast wysłano służby ratunkowe z dwóch powiatów". Przy zdarzeniu pracowali strażacy, ratownicy medyczni oraz policjanci. W działaniach uczestniczyły również jednostki PSP JRG-2 z posterunku w Siedliskach, OSP Stróże, OSP Filipowice oraz OSP Czchów.

Dramatyczna walka z czasem. Akcja ratunkowa w trudnym terenie

W akcji skorzystano z quadów, umożliwiających dotarcie do poszkodowanej 37-latki w trudnym terenie leśnym. Po niemal godzinie strażacy wreszcie dotarli do kobiety. Została ewakuowana, była przytomna. Służby zapewniają, że działania przebiegają sprawnie i zgodnie z procedurami, pomimo trudnych warunków terenowych.

Stan 37-latki jest obecnie nieznany, a wszelkie informacje na temat jej zdrowia zostaną podane po zakończeniu działań ratunkowych i przetransportowaniu jej do szpitala.

Źródło: Onet

MAŁOPOLSKA