Koniec koszmaru kierowców na autostradzie A4. Zapadła kluczowa decyzja

Łzy same płyną do oczu

Koniec z opłatami. Autostrada A4 Kraków-Katowice będzie bezpłatna

To świetna wiadomość dla kierowców. Ministerstwo Infrastruktury nie zamierza przedłużać koncesji firmie Stalexport Autostrady S.A., która zarządza płatnym odcinkiem drogi między Katowicami a Krakowem. Po wygaśnięciu koncesji droga znajdzie się pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i będzie bezpłatna. Koncesja była udzielona na 30 lat i wygasa w 2027 r.

- Z chwilą przejęcia przez GDDKiA odcinek autostrady A4 Katowice – Kraków zostanie objęty całościową polityką poboru opłat na sieci dróg zarządzanych przez państwo. Zagwarantuje to jednakowe zasady dla kierowców korzystających z zarządzanych przez państwo autostrad, a kierujący samochodami osobowymi i motocyklami nie będą musieli płacić za przejazd A4 Katowice-Kraków - poinformowało Ministerstwo Infrastruktury. Poniżej dalsza część artykułu.

Ile kosztuje przejazd płatnym odcinkiem A4?

Od 1 kwietnia 2024 r. na odcinku A4 między Krakowem a Katowicami obowiązuje nowy cennik. Opłaty oczywiście wzrosły. Stawka za przejazd samochodu osobowego przez jedną z dwóch bramek wynosi 16 zł. To oznacza, że pokonanie całego płatnego odcinka kosztuje 32 zł. Zarządca drogi podwyżkę tłumaczy koniecznością przeprowadzenia remontów. Zgodnie z warunkami koncesji Stalexport musi bowiem oddać państwu drogę w doskonałym stanie technicznym.

W pierwszym kwartale 2024 r. zysk Stalexportu wyniósł około 57,1 mln złotych, podczas gdy w analogicznym okresie poprzedniego roku było to ok. 38,6 mln zł. To oznacza wzrost zysku netto o ok. 48 proc. w ujęciu rok do roku.

Sonda Czy wszystkie autostrady w Polsce powinny być darmowe? Tak Nie Nie mam zdania