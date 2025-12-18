Sezon narciarski w Polsce wystartował

Sezon narciarski w Polsce tradycyjnie koncentruje się na południu kraju, a największym magnesem dla turystów od lat pozostaje Zakopane. Rosnące zainteresowanie nartami i snowboardem sprawia jednak, że coraz częściej zwraca się uwagę nie tylko na liczbę tras, popularność miejscowości czy nowoczesną infrastrukturę, ale również na ceny karnetów i komfort jazdy.

W sezonie 2025/2026 coraz wyraźniej widać, że stolica Podhala nie jest już jedynym wyborem dla narciarzy. W Małopolsce pojawia się realna konkurencja - mniejsze ośrodki, które oferują tańsze skipassy, mniej zatłoczone stoki i prostsze zasady cenowe. Dla wielu turystów to argumenty, które zaczynają przeważać nad popularnością najbardziej znanego kurortu.

Małopolska miejscowość zaskakuje narciarzy

Tak jak wspominaliśmy, coraz więcej osób zaczyna szukać alternatyw na narty - spokojniejszych, mniej zatłoczonych i przede wszystkim znacznie tańszych. Jedna z nich znajduje się zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy ze Słowacją i coraz śmielej konkuruje z podhalańskim gigantem, czyli z Zakopanem.

Okazuje się, że to w Beskidzie Sądeckim znajduje się niewielka miejscowość, która konsekwentnie przyciąga narciarzy korzystniejszymi cenami i spokojniejszą atmosferą. Tylicz, bo o nim mowa, oferuje dwa ośrodki narciarskie, które – choć mniejsze – pozwalają cieszyć się zimowym szaleństwem bez długich kolejek i stresu.

Ile kosztuje karnet w Tyliczu?

Jednym z największych atutów tutejszych stacji jest prosty i przejrzysty cennik. W przeciwieństwie do popularnych kurortów ceny karnetów nie rosną w święta ani w szczycie sezonu. Siedem dni jazdy w ośrodku Master Ski kosztuje 570 zł (bilet normalny) i 510 zł (bilet ulgowy). Różnica w porównaniu z Zakopanem? Nawet kilkaset złotych w kieszeni, bowiem tam siedem dni jazdy na nartach w ramach Tatry Super Ski to obecnie wydatek rzędu 835 zł (bilet normalny) lub 765 zł (bilet ulgowy) lub po 25 grudnia 1055 zł (normalny) i 985 zł (ulgowy).

Tylicz: perełka Małopolski oferuje nie tylko narty

Tylicz to niewielka miejscowość położona w Beskidzie Sądeckim, w pobliżu granicy ze Słowacją, która od lat pełni funkcję spokojnego zaplecza turystycznego dla regionu. Oprócz infrastruktury narciarskiej oferuje szeroką bazę noclegową, a także restauracje, karczmy regionalne i punkty gastronomiczne nastawione na turystów. Miejscowość jest znana również z wód mineralnych i pijalni wód, a zimą stanowi dobrą bazę wypadową na spacery, kuligi czy wycieczki w Beskid Sądecki. W okolicy można odwiedzić również cerkwie wpisane w krajobraz Beskidu Sądeckiego, w tym obiekty na Szlaku Architektury Drewnianej.