Arabowie szaleją w Zakopanem! "Oddają auta w opłakanym stanie"

Arabowie oszaleli na punkcie Zakopanego. Wynajmują drogie apartamenty i samochody. "Oddają auta w opłakanym stanie"

Turyści z Bliskiego Wschodu często wybierają Zakopane jako kierunek swoich wycieczek. To właśnie tu chętnie spędzają swoje urlopy czy wakacje. Wiąże się to, oczywiście, ze sporym zadowoleniem górali, których kieszenie wypełniają się wydawaną przez arabskich turystów gotówką. Przyjezdni z Bliskiego Wschodu bowiem nie żałują grosza na lokalne atrakcje, potrawy i dobre zakwaterowanie. Jednym ze stałych elementów, w jakie inwestują, jest wypożyczanie samochodów - najczęściej już z lotniska w Balicach.

- Zazwyczaj wynajmują na lotnisku w Krakowie droższe auta marki Mercedes. Wynajmują też osobne domki i apartamenty, aby mieć komfortowe warunki, gdzie mogą zachować pewną intymność - powiedział w rozmowie z o2.pl Andrzej Gut-Mostowy, zakopiański przedsiębiorca i polityk.

Jak się okazuje, arabscy turyści są dobrze znani pracownikom samochodowych wypożyczalni. Co do tego, że są stałymi klientami tych znajdujących się na krakowskim lotnisku, nikt nie ma żadnych wątpliwości. Rozległe są natomiast opinie wśród pracowników różnych firm zajmujących się wynajmem aut.

- Przyznam, że turyści z krajów arabskich to bardzo sympatyczni ludzie, raczej bezproblemowi. Jeżeli jesteśmy w stanie porozumieć się w jakimś wspólnym języku, to zazwyczaj nie ma problemów podczas wypożyczenia auta. Niektórzy patrzą na ceny, inni nie. To zależy. Jeżeli przyjeżdżają całymi rodzinami i wynajmują busy, to najczęściej są to mercedesy vito lub mercedesy klasy V. - powiedział portalowi o2.pl pracownik wypożyczalni Sixt. Mężczyzna podkreślił także, że przy zwracaniu pojazdów przez turystów z Bliskiego Wschodu, auta mają zazwyczaj normalne, związane z użytkowaniem zabrudzenia, a firma nie miała nieprzyjemnych sytuacji związanych z poważniejszymi uszkodzeniami.

Odmiennego zdania jest pracownik innej wypożyczalni - ten z kolei narzeka, że stan samochodów po powrocie z wypożyczenia przez arabskich klientów, jest dosłownie tragiczny.

- Wynajmują auta wszystkie, jak leci i oddają je w opłakanym stanie. Są po prostu brudne, tapicerka jest zabrudzona, wszystko - powiedział bez ogródek w rozmowie z o2 mężczyzna.

