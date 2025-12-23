Nowy bat na kierowców pod Krakowem! Odcinkowy pomiar prędkości w tunelu już działa

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-12-23 12:30

Od 23 grudnia w tunelu na drodze ekspresowej S52 pod Zielonkami zaczął działać odcinkowy pomiar prędkości. System został zainstalowany przez Generalną Inspekcję Transportu Drogowego. Kierowcy muszą mieć się na baczności, bo urządzenia działają przez całą dobę. Chwila nieuwagi może słono kosztować.

Autor: WITD Gorzów/ Materiały prasowe
  • Od 23 grudnia w tunelu pod Zielonkami na Północnej Obwodnicy Krakowa (S52) uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości.
  • System działa całodobowo, w obu kierunkach i mierzy średnią prędkość przejazdu na całej długości tunelu.
  • Obowiązujące w tunelu ograniczenie prędkości wynosi 80 km/h.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w tunelu pod Zielonkami notorycznie dochodziło do łamania przepisów. Reakcją na te niebezpieczne praktyki jest uruchomienie nowoczesnego systemu kontroli. Odcinkowy pomiar prędkości to rozwiązanie, które nie pozwala na chwilowe zdjęcie nogi z gazu tuż przed fotoradarem. System rejestruje średnią prędkość przejazdu na całym, liczącym ponad 650 metrów odcinku tunelu. Oznacza to, że każdy, kto pokona ten dystans w zbyt krótkim czasie, musi liczyć się z konsekwencjami finansowymi.

Urządzenia zamontowane przez Generalną Inspekcję Transportu Drogowego działają nieprzerwanie, 24 godziny na dobę i siedem dni w tygodniu. Kamery monitorują wszystkie pasy ruchu w obu kierunkach. Dzięki zastosowaniu technologii podczerwieni, system jest skuteczny również w warunkach słabego oświetlenia i w nocy. Nie ma więc mowy o taryfie ulgowej.

Koniec z szybką jazdą na S52. Jak działa odcinkowy pomiar prędkości w tunelu pod Zielonkami?

Kluczową informacją dla wszystkich przejeżdżających trasą S52 jest różnica w ograniczeniach prędkości. Choć na samej drodze ekspresowej obowiązuje limit 100 km/h, wjeżdżając do obu nitek tunelu pod Zielonkami, należy zwolnić. Obowiązujące ograniczenie prędkości w samym tunelu wynosi zaledwie 80 km/h. To właśnie ta różnica może okazać się pułapką dla nieuważnych kierowców, przyzwyczajonych do szybszej jazdy na pozostałych fragmentach obwodnicy. System bezlitośnie wychwyci każdego, kto zignoruje znaki.

Uruchomienie odcinkowego pomiaru prędkości w tym miejscu jest częścią ogólnopolskiego projektu rozbudowy sieci fotoradarów, realizowanego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Celem jest radykalna poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach, zwłaszcza w miejscach uznawanych za szczególnie niebezpieczne, takich jak tunele. Kierowcom podróżującym po Małopolsce pozostaje więc jedno: dostosować prędkość do przepisów i zachować wzmożoną czujność. W przeciwnym razie podróż Północną Obwodnicą Krakowa może zakończyć się dotkliwym mandatem.

