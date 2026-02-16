Atak nożownika w Zakopanem. Kobieta wracała do domu, wtedy zaczął się horror

Krwawe sceny pod domem

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 16 lutego, około godziny 18 w spokojnej zazwyczaj okolicy na zakopiańskiej Olczy. Nieznany mężczyzna napadł na mieszkankę tuż pod jej domem. Wywiązała się ostra szarpanina, w trakcie której napastnik ugodził kobietę w okolice brzucha.

Jak relacjonuje Anna Zbroja, rzeczniczka małopolskiej policji, rannej kobiecie udało się oswobodzić z rąk agresora. Mimo odniesionych obrażeń zdołała uciec do pobliskich zabudowań i wezwać pomoc. Ta desperacka decyzja prawdopodobnie uratowała jej życie.

Lekarze toczą walkę

Reakcja służb była błyskawiczna. Zespół ratownictwa medycznego przetransportował ranną mieszkankę Olczy do szpitala. Choć w chwili przyjazdu karetki była przytomna, jej stan wymagał pilnej i natychmiastowej interwencji specjalistów.

– Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole, które rozpoczęły poszukiwania sprawcy. Trwa obława na napastnika. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i ustalają okoliczności zdarzenia – przekazała rzeczniczka policji.

