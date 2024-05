Uwaga! Dziś więcej kontroli na drogach. Wielka akcja policji w całym kraju

Policjanci w całej Polsce skontrolują prędkość kierowców. Wzmożona akcja funkcjonariuszy

PRZECZYTAJ TAKŻE: Komunia Święta 2024. Ksiądz na hulajnodze elektrycznej poświęcił prezenty komunijne. "Na chwałę Bożą"

Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przekazał, że kontrole prędkości będą prowadzone w związku z działaniami kontrolno-prewencyjnymi pod nazwą "Prędkość", a ich celem jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania jej ograniczeń.

- Należy spodziewać się zwiększonej liczby statycznych punktów pomiarów prędkości, jak i kontroli dynamicznych, zwłaszcza w miejscach i na odcinkach dróg, gdzie występują zagrożenia. Na drogi wyjadą także policyjne grupy SPEED - ostrzegł policjant.

Przez pierwsze CZTERY miesiące tego roku policjanci zanotowali 834619 wykroczeń dotyczących przekraczania dozwolonej prędkości.

W ubiegłym roku doszło do 20936 wypadków drogowych, w których zginęły 1893 osoby. Do 19058 wypadków (91 proc. ogółu) doszło z winy kierujących. W ich wyniku zginęły 1622 osoby, a 22328 zostało rannych. Główne przyczyny to: nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 4576 wypadków, niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 4216 wypadków oraz nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu – 2444 wypadki.

ŹRÓDŁO: PAP

Policjanci odzyskali skrzypce należące do pięknej artystki. Trop zaprowadził ich do Torunia. Zobacz zdjęcia:

Bydgoscy policjanci rozwiązali sprawę zbrodni sprzed lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.