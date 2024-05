Policjanci złapali groźnego przestępcę. Ukrywał się w szafce pod zlewem

i Autor: Shutterstock

POMYSŁOWY UCIEKINIER

Nietypowa interwencja na Śląsku. Poszukiwany listem gończym schował się w szafce pod zlewozmywakiem

Nie od dziś wiadomo, że przestępcy, szczególnie ci najbardziej ścigani, maja przeróżne pomysły, by nie trafić do więzienia i uniknąć zasądzonej im kary. Do grona takich poszukiwanych właśnie dołączył 29-latek ze Śląska. Mężczyzna ten, chcąc uciec policjantom, postanowił schować się przed nimi... w szafce pod zlewozmywakiem. Niestety, fantazyjna skrytka okazała się być niewystarczająco dobrą kryjówką.