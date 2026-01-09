Nowy hangar na lotnisku w Katowicach. Powstaną nowe miejsca pracy

Na lotnisku w Katowicach (KTW) kończy się budowa nowego hangaru H4, która jest zaawansowana w 90%.

Głównym najemcą obiektu będzie linia lotnicza Wizz Air. Inwestycja ma stworzyć około 200 nowych miejsc pracy.

Hangar zostanie oddany do użytku w drugim kwartale 2026 roku i będzie mógł serwisować samoloty wielkości Airbusa A321.

Gigantyczny hangar H4 w Katowicach pomieści największe samoloty

Jak informują przedstawiciele katowickiego lotniska, prace budowlane przy budowie nowego hangaru są już zaawansowane w 90 procentach, a ich finał zbliża się wielkimi krokami. To potężna inwestycja, która jest częścią szerszego programu rozwoju infrastruktury portu lotniczego, zaplanowanego na lata 2024-2032.

Nowy obiekt robi wrażenie swoimi rozmiarami. Jego łączna powierzchnia wyniesie ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych. Sercem konstrukcji będą dwie przestronne zatoki serwisowe. Każda z nich została zaprojektowana tak, by bez problemu pomieścić i umożliwić kompleksową obsługę techniczną samolotu wielkości Airbusa A321, czyli jednego z najpopularniejszych modeli we flotach wielu przewoźników. To pokazuje skalę i strategiczne znaczenie tej inwestycji dla przyszłości lotniska. Za realizację robót budowlanych odpowiada renomowana firma Promus z Rudy Śląskiej, co gwarantuje wysoką jakość wykonania.

Nowoczesny hangar to nie tylko budynek, ale również zaplecze techniczne i socjalne, które zapewni komfortowe warunki pracy dla przyszłych pracowników. Całość ma zostać oddana do użytku już w drugim kwartale 2026 roku.

Wizz Air głównym najemcą nowego hangaru. Powstanie ok. 200 miejsc pracy

Najważniejszą informacją z perspektywy rynku pracy i pasażerów jest fakt, że głównym najemcą nowego hangaru będzie linia lotnicza Wizz Air. Ten popularny przewoźnik od lat mocno inwestuje w swoją bazę w Katowicach, a nowa infrastruktura pozwoli mu na dalszy rozwój. Uruchomienie hangaru H4 wiąże się bezpośrednio z utworzeniem około 200 nowych miejsc pracy. Będą to stanowiska przede wszystkim dla mechaników lotniczych, inżynierów oraz personelu technicznego, ale także pracowników administracyjnych i pomocniczych.