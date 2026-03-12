Trójstyk granic Polski, Czech i Słowacji. Gdzie się znajduje?

Niewiele jest lokalizacji pozwalających na błyskawiczny spacer pomiędzy trzema europejskimi państwami. Taka możliwość istnieje w Beskidzie Śląskim, gdzie wyznaczono słynny Trójstyk łączący Polskę, Czechy oraz Słowację.

Obecnie teren ten stanowi ogromną atrakcję dla przyjezdnych. Punkt styku oznaczono za pomocą trzech granitowych obelisków reprezentujących sąsiadujące narody. Teren urozmaicono spacerowymi ścieżkami oraz niewielkim mostem nad lokalnym potokiem, a czescy i słowaccy sąsiedzi wybudowali drewniane wiaty wypoczynkowe. Przed wejściem do strefy Schengen działało tam przejście graniczne, jednak dzisiaj podziały terytorialne są właściwie niezauważalne.

W bezpośrednim sąsiedztwie tego fascynującego punktu leży niezwykle urokliwa miejscowość o bogatej historii.

Jaworzynka w gminie Istebna. Część słynnej Trójwsi Beskidzkiej

Chodzi oczywiście o Jaworzynkę położoną w powiecie cieszyńskim w województwie śląskim. Administracyjnie miejscowość należy do gminy Istebna i historycznie wpisuje się w obszar Śląska Cieszyńskiego, zajmując powierzchnię przekraczającą 2200 hektarów przy populacji rzędu 3300 osób.

Ta urokliwa osada wspólnie z sąsiadującym Koniakowem oraz Istebną tworzy słynną Trójwieś Beskidzką. Region ten zyskał ogromną popularność wśród podróżników dzięki unikalnym tradycjom góralskim oraz niesamowitym widokom na beskidzkie szczyty.

Turyści chętnie wybierają tę okolicę ze względu na ciszę i możliwość obcowania z lokalnym folklorem. Dodatkową atrakcję stanowi izba regionalna „Muzeum na Grapie”, prezentująca zabytkowe sprzęty rolnicze i unikalne rękodzieło miejscowych twórców.

W sieci można znaleźć mnóstwo fotografii uwieczniających piękno jaworzyńskich krajobrazów.

Historia i położenie Jaworzynki. Tradycje Śląska Cieszyńskiego

Miejscowość wkomponowana jest w malownicze pasma Beskidu Śląskiego, a jej zabudowania ciągną się wzdłuż dolin potoków Czadeczka i Krężelka. Od strony północnej wieś sąsiaduje z Istebną, natomiast w kierunku północno-wschodnim graniczy z Koniakowem.

Południowe obrzeża osady skrywają wspomniany wcześniej Trójstyk. Z tego miejsca doskonale widać słowacką wieś Čierne oraz czeską osadę Hrčava, co od stuleci sprzyjało naturalnemu mieszaniu się lokalnych języków i zwyczajów.

Historyczne dokumenty wspominają o pierwszych osadnikach w tym rejonie już w 1620 roku. W kolejnych dekadach karczowanie gęstych lasów pozwoliło na budowę nowych przysiółków i rozwój rolnictwa, a nazwę miejscowości wywodzi się od rosnących tam niegdyś potężnych jaworów.

Na przestrzeni wieków ziemie te wielokrotnie zmieniały przynależność państwową. Początkowo wchodziły w skład Austro-Węgier, aby ostatecznie trafić w granice odrodzonej Polski po zakończeniu pierwszej wojny światowej.

Weekend w Beskidach. Dlaczego warto odwiedzić Jaworzynkę?

Dzisiejsza Jaworzynka gwarantuje doskonały wypoczynek niezależnie od aktualnej pory roku. W miesiącach letnich królują tam piesze wędrówki, zima przyciąga miłośników białego szaleństwa, a graniczny Trójstyk pozostaje dostępny dla zwiedzających bez przerwy.

Ta beskidzka perła idealnie łączy górską naturę z wielowiekowym dziedzictwem kulturowym. Zdecydowana większość odwiedzających zgodnie przyznaje, że jest to jedna z najbardziej urzekających wsi na mapie całego województwa śląskiego.