Magda Gessler wróciła do śląskiej restauracji. Właściciele nie kryją emocji

Martyna Urban
2026-05-26 10:18

Magda Gessler ponownie pojawiła się w Chorzowie. Restauratorka odwiedziła lokal „Frelka i Hanys”, który kilka tygodni wcześniej przeszedł „Kuchenne rewolucje”. Właściciele nie kryją zadowolenia i przekonują, że restauracja zdała egzamin.

Magda Gessler wróciła do Chorzowa

Do ponownej wizyty Magdy Gessler w chorzowskim lokalu doszło 23 maja 2026 roku. Informacją pochwalili się sami właściciele restauracji „Frelka i Hanys” w mediach społecznościowych.

– „Szanowni goście! W dniu dzisiejszym 23.05 była u nas Magda Gessler. Przeszliśmy rewolucje śpiewająco” – napisali.

Tego typu wizyty są stałym elementem programu „Kuchenne rewolucje”. Po kilku tygodniach od nagrań restauratorka wraca do lokalu, by sprawdzić, czy właściciele utrzymali zmiany i nadal realizują pomysły wprowadzone podczas programu.

Również restauratorka pochwaliła się wizytą w chorzowskim lokalu. Choć w poście nie była zbyt wylewna, to po jej minie widać, że jest zadowolona z efektu kuchennych rewolucji.

„Kuchenne rewolucje” w dawnym Barze Kinga

Przypomnijmy, że Magda Gessler pojawiła się w Chorzowie pod koniec marca 2026 roku. Tym razem restauratorka odwiedziła Bar Kinga przy ul. św. Kingi 1 – dobrze znany mieszkańcom lokal serwujący domowe obiady i śląską kuchnię.

Przez lata miejsce miało wiernych klientów, choć wystrój i klimat przypominały poprzednie dekady. Można było tu zjeść klasyczne śląskie dania, takie jak rolada, kotlet mielony, ryba czy tradycyjne obiady „jak u babci”.

Wizyta Magdy Gessler szybko odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Sama restauratorka opublikowała wpis, w którym zachwalała kuchnię i właścicielkę lokalu.

– Chorzów… tuta króluje Danusia… rządzi śląską kuchnią!!! :))))) Zjecie tu obłędnie – pisała.

Dzień później głos zabrali właściciele baru.

– Szanowni Goście, zapraszamy do naszego baru. Aktualnie jesteśmy po kuchennych rewolucjach. Magda nie jest straszna jak ją malują – przekazali.

Powstał nowy lokal „Frelka i Hanys”

Efektem programu była całkowita przemiana restauracji. Bar Kinga zmienił nazwę na „Frelka i Hanys”, a lokal przeszedł odświeżenie zarówno pod względem wystroju, jak i menu.

Nowa karta nadal mocno nawiązuje do śląskiej kuchni, ale pojawiły się też bardziej nowoczesne propozycje. W menu można znaleźć m.in.:

  • barszcz czerwony z mięsem, puree ziemniaczanym i śmietaną,
  • żur z ziemniakami i cebulką,
  • roladę z kluskami śląskimi i modrą kapustą,
  • placki ziemniaczane z gulaszem,
  • bitki wołowe w sosie grzybowym,
  • makowiec z bakaliami w amaretto i karmelizowaną pomarańczą.

Lokal postawił również na śląski klimat i gwarę. W mediach społecznościowych restauracja zachęca klientów charakterystycznymi hasłami:

– „Trza ci chwila spokoju ôd warzynio? Dej se luz, my się tym zaopiekujymy!”

Magda Gessler coraz częściej odwiedza Śląsk

Ostatnie miesiące pokazują, że Śląsk stał się jednym z częściej odwiedzanych regionów przez ekipę „Kuchennych rewolucji”. Magda Gessler regularnie pojawia się w śląskich miastach, gdzie próbuje ratować lokale z problemami i przywracać im dawny blask. W ostatnich miesiącach odwiedziła m.in. Gliwice (Pierwsza Polka) i Chorzów (Bistro Kiszka Gra)

Wizyty restauratorki niemal zawsze wywołują ogromne zainteresowanie mieszkańców i internautów. Informacje o nagraniach szybko obiegają media społecznościowe, a lokale po emisji programu przeżywają prawdziwe oblężenie klientów chcących sprawdzić efekty rewolucji.

Ponowna wizyta Magdy Gessler w Chorzowie może sugerować, że „Frelka i Hanys” poradziła sobie po zmianach i utrzymała standard, którego oczekiwała restauratorka. 

