Zrozpaczona matka szukała Kamila. Nagle policja zmieniła jego status

Martyna Urban
2026-05-25 13:16

Poszukiwania 23-letniego Kamila S. z okolic Tarnowskich Gór zakończyły się ogromnym zaskoczeniem. Początkowo jego matka prosiła o pomoc w odnalezieniu syna, który wyjechał z domu po awanturze. Teraz policjanci poinformowali o całkowitej zmianie charakteru tej sprawy – młody mężczyzna stał się oficjalnie podejrzewanym o popełnienie przestępstwa.

Kamil S poszukiwany przez policję

Autor: KPP Tarnowskie Góry/ Materiały prasowe

Matka błagała o pomoc: „Mój syn wyjechał w nieznanym kierunku”

Młody mieszkaniec powiatu tarnogórskiego, Kamil S., zniknął 26 kwietnia po domowej kłótni. Według relacji jego matki, 23-latek wsiadł do granatowego fiata bravo i od tamtego momentu przestał dawać jakiekolwiek znaki życia.

Kobieta była bardzo zaniepokojona losem syna i apelowała o wsparcie w poszukiwaniach. Zaznaczała przy tym, że mężczyzna nie wziął ze sobą niezbędnych lekarstw, które powinien systematycznie zażywać.

„Proszę, błagam mi pomóc. Mój 23-letni syn po sprzeczce wziął samochód i udał się w nieznanym kierunku. Do dziś nie nawiązał kontaktu z rodziną” – poinformowała naszą redakcję matka mężczyzny.

Z opisu zaginionego wynikało, że Kamil ma 180–185 cm wzrostu i jest dość krępej budowy. Posiada krótkie, przystrzyżone na jeża włosy w odcieniu ciemnego blondu oraz piwne oczy, a także nosi okulary korekcyjne oprawione na czarno.

Rzecznik policji o zmianie statusu: Kamil S. jest podejrzewany

Podkomisarz Kamil Kubica, reprezentujący tarnogórską komendę policji, poinformował, że początkowo sprawę traktowano jako standardowe zaginięcie dorosłego człowieka.

– Z okoliczności całego zaginięcia wynikało jednak, że zaginiony w chwili wyjścia z domu przywłaszczył pojazd, gotówkę i biżuterię. W związku z czym matka złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa – wyjaśnia rzecznik KPP w Tarnowskich Górach.

Sytuacja ta sprawiła, że 23-latek przestał być osobą poszukiwaną w związku z zaginięciem, a zyskał status osoby podejrzewanej o złamanie prawa. Funkcjonariusze zdecydowali się również wycofać jego zdjęcie ze wszystkich ogłoszeń o poszukiwaniach zamieszczonych wcześniej w internecie.

– Poszukujemy go obecnie jako osobę podejrzewaną o popełnienie przestępstwa – podkreślił podkom. Kubica.

Funkcjonariusz dodał, że pomimo wcześniejszych obaw matki o brak lekarstw, śledczy nie dopatrzyli się przesłanek świadczących o realnym niebezpieczeństwie dla zdrowia lub życia Kamila S.

Policja nadal szuka Kamila S. Co wiemy o jego wyglądzie w dniu ucieczki?

Z policyjnych ustaleń wynika, że 23-latek opuścił rodzinny dom granatowym Fiatem Bravo. Samochód miał tablice rejestracyjne z początkiem „STA 16”.

Gdy widziano go po raz ostatni, Kamil S. miał na sobie ciemnoniebieską kurtkę oraz zieloną bluzę z kapturem z nadrukowanym słowem „HURGADA”. Na stopach miał czarne buty sportowe wyposażone w białą podeszwę.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu Kamila, o kontakt z jednostką w Tarnowskich Górach. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem 47 853 42 55 oraz pod ogólnopolskim numerem ratunkowym 112.

