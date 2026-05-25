Zmarł twórca najdłużej nadawanego programu telewizyjnego. Miał 92 lata

Martyna Urban
Martyna Urban
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-05-25 11:15

Nie żyje Stanisław Janicki — wybitny historyk kina, krytyk filmowy, scenarzysta i wieloletni gospodarz kultowego programu „W starym kinie”. Miał 92 lata. Informację o jego śmierci potwierdził Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Janicki przez dziesięciolecia przybliżał Polakom historię światowego i polskiego kina, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych z filmem i telewizją.

Stanisłąw Janicki nie żyje

i

Autor: Stanisław Janicki FB/ Materiały prasowe

Odszedł człowiek, który zabierał widzów do świata dawnego kina

Stanisław Janicki był dla wielu pokoleń widzów symbolem elegancji, klasy i miłości do kina sprzed lat. Jego charakterystyczny głos i niezwykła wiedza sprawiły, że program „W starym kinie” stał się jedną z najbardziej kultowych audycji w historii Telewizji Polskiej.

Program był emitowany nieprzerwanie od 1967 do 1999 roku i do dziś pozostaje najdłużej nadawanym programem filmowym w historii polskiej telewizji. Janicki nie tylko prezentował klasyczne filmy z lat 20., 30. i 40., ale także opowiadał o ich kulisach, aktorach i historii kina w sposób, który fascynował miliony widzów.

Stanisław Janicki był wielkim popularyzatorem m. in. przedwojennego kina, a co się z tym nierozerwalnie wiąże, wieloletnim prowadzącym programu pt: "W starym kinie". W ramach wspomnianego cyklu mogliśmy oglądać klasyki polskiej kinematografii. Niemal nikt nie opowiadał i nie tworzył nastroju przed seansem z taką pasją jak on - poinformował portal "LOŻA Pożeraczy Filmów".

Dzięki niemu wielu Polaków po raz pierwszy zetknęło się z twórczością największych gwiazd światowego kina oraz z klasyką przedwojennego filmu.

Polecany artykuł:

Pendolino dojedzie do nadmorskiego uzdrowiska. To duży przełom

Wybitny krytyk, reżyser i popularyzator kina

Stanisław Janicki urodził się 11 listopada 1933 roku w Czechowicach-Dziedzicach. Przez całe życie był związany z filmem i mediami. Współpracował między innymi z magazynami „Film” i „Kino”, a także z Wytwórnią Filmów Oświatowych w Łodzi oraz Wytwórnią Filmów Poltel.

Był również wykładowcą akademickim, autorem audycji radiowej „Odeon Stanisława Janickiego” emitowanej w RMF Classic oraz współpracownikiem stacji Kino Polska. Tam prowadził program „Seans w Iluzjonie”, w którym wprowadzał widzów w świat klasycznych produkcji filmowych.

Janicki zajmował się także reżyserią i scenopisarstwem. Stworzył scenariusze oraz wyreżyserował liczne filmy dokumentalne, fabularne i oświatowe. Wśród nich znalazły się między innymi „Brat papieża”, „Scena pełna muzyki i tańca” oraz „Kruk”.

Przez ostatnie lata mieszkał w Bielsku-Białej. Dla wielu widzów pozostanie jednak przede wszystkim człowiekiem, który z ogromną pasją i szacunkiem przypominał o złotej erze kina. 

QUIZ dla fanów kina! Sprawdź, czy jesteś prawdziwym kinomanem
Pytanie 1 z 10
Kto wyreżyserował trylogię „Władca Pierścieni”?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REŻYSER
ŚMIERĆ