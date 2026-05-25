Kiedyś wypoczywała tu elita, dziś niszczeją. Zaskakujący los polskich piramid

Architekci stworzyli w Ustroniu luksusowe piramidy w czasach PRL

Pokaźny projekt uzdrowiskowy doczekał się realizacji na przełomie lat 60 i 70 ubiegłego stulecia. Koncepcję opracowało grono znakomitych architektów, w którym znaleźli się Tadeusz Szewczyk, Henryk Buszko oraz Aleksander Franta. Nowoczesne bryły o tarasowej konstrukcji nawiązywały swoim wyglądem do górskich szczytów, dzięki czemu rewelacyjnie komponowały się z malowniczym otoczeniem Beskidów.

Całe założenie urbanistyczne błyskawicznie zyskało status jednego z najważniejszych dzieł polskiego modernizmu. Ustawione w formie kaskady balkony do dzisiaj przykuwają wzrok i budzą autentyczny podziw wśród miłośników architektury. Dla przeciętnego mieszkańca ówczesnej Polski dostęp do tych nowatorskich obiektów pozostawał jedynie w sferze marzeń, ponieważ kompleks uchodził za niedościgniony wzór ekskluzywności.

Elita władzy i artyści masowo odwiedzali piramidy w Ustroniu

W minionym ustroju zdobycie skierowania do tego uzdrowiska graniczyło z cudem dla zwykłych obywateli. W luksusowych domach wczasowych odpoczywali przede wszystkim prominentni działacze partyjni, pracownicy gigantycznych zakładów przemysłowych, znani twórcy kultury oraz cenieni medycy. Odwiedzający mieli do dyspozycji niespotykaną wówczas infrastrukturę i bogatą ofertę zabiegów zdrowotnych, a wszystko to działo się w wyjątkowej scenerii tuż u podnóża góry Równicy. Fotografie ikonicznych ośrodków znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Piramidy w Ustroniu [ZDJĘCIA]

Dawny hotel Maciejka w Ustroniu zamienia się w ruinę po proteście mieszkańców

Obecnie największe zainteresowanie i zarazem smutek budzi stan dawnego hotelu Maciejka, który stanowi jedną z najbardziej zagadkowych budowli w całym kompleksie. Przez długie dekady miejsce to kojarzyło się z wypoczynkiem na najwyższym poziomie, jednak transformacja ustrojowa przyniosła niezwykle brutalne zmiany dla tego konkretnego ośrodka.

Decydujący moment nastąpił w 1993 roku, kiedy to stocznia z Gdyni ostatecznie wycofała się z planów przejęcia kurortu. Administrację nad obiektem przejął lokalny samorząd, a w niedługim czasie pojawiła się grupa inwestorów z zagranicy gotowych wyłożyć kapitał. Przedsiębiorcy zamierzali przebudować budynek na ekskluzywne kasyno, co wywołało ogromne oburzenie wśród ustrońskiej społeczności.

Pomysł stworzenia jaskini hazardu w cichej, uzdrowiskowej miejscowości spotkał się ze zdecydowanym oporem i głośnymi protestami obywateli. Ostatecznie kontrowersyjna inicjatywa upadła, co bardzo ucieszyło lokalnych mieszkańców, ale dla samej Maciejki okazało się wyrokiem. Po odejściu zagranicznych biznesmenów nie pojawił się żaden podmiot zainteresowany renowacją gmachu. Z biegiem lat dawna duma regionu zaczęła niszczeć i do dzisiejszego dnia systematycznie obraca się w ruinę.