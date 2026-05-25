Nocny wypadek na A4 w Śląskiem. Są ranni. Kierowca audi zasnął za kierownicą

Martyna Urban
2026-05-25 6:29

Dwie osoby zostały poszkodowane w wyniku nocnego wypadku na autostradzie A4 w województwie śląskim. Jak przekazał dyżurny komisariatu autostradowego, kierowca audi miał zasnąć za kierownicą i uderzyć w tył jadącego przed nim busa. Do zdarzenia doszło między węzłami Łany i Kleszczów.

Nocny wypadek na A4. Droga zablokowana

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 25 maja, około godziny 2:30 na autostradzie A4 na odcinku pomiędzy węzłami Łany i Kleszczów w województwie śląskim.

Jak poinformował dyżurny komisariatu autostradowego, kierujący audi podczas jazdy miał zasnąć za kierownicą, w wyniku czego najechał na tył busa jadącego tym samym pasem ruchu.

W wyniku zderzenia poszkodowane zostały dwie osoby — kierowca audi oraz kierujący busem, będący obywatelem Ukrainy. Mężczyźni trafili do szpitala. Ich stan nie zagraża życiu i zdrowiu. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, policję oraz obsługę drogową.

Według informacji przekazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, ruch na trasie odbywa się po godzinie 6.00 bez większych utrudnień. Lewy pas ruchu pozostaje przejezdny, podobnie jak prawy pas, a na autostradzie nie tworzą się zatory. 

Utrudnienia po zdarzeniu mają potrwać do około godziny 7. Służby wyjaśniają dokładne okoliczności wypadku.

Policja apeluje do kierowców

Policjanci przypominają, że jedną z najczęstszych przyczyn groźnych zdarzeń drogowych na autostradach i drogach ekspresowych jest zmęczenie kierowców. Szczególnie niebezpieczne są podróże w godzinach nocnych i nad ranem, kiedy organizm naturalnie domaga się odpoczynku, a koncentracja wyraźnie spada.

Funkcjonariusze apelują, aby nie lekceważyć pierwszych oznak senności, takich jak problemy z utrzymaniem pasa ruchu, częste ziewanie czy trudności z koncentracją. W takiej sytuacji należy jak najszybciej zatrzymać się w bezpiecznym miejscu, odpocząć lub zrobić przerwę w podróży.

Policja podkreśla również, że nawet krótka chwila nieuwagi przy dużych prędkościach może doprowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Kierowcy powinni pamiętać o regularnych przerwach podczas dłuższych tras, odpowiednim nawodnieniu i unikaniu jazdy po wielu godzinach bez snu.

