"Polsko, zachwyciłaś nas". Metallica przyciągnęła blisko 90 tys. osób! Historyczny koncert na Stadionie Śląskim

Metallica ustanowiła rekord frekwencji na Stadionie Śląskim

To był wieczór, który przejdzie do historii polskich koncertów. Metallica ustanowiła nowy rekord frekwencji na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Występ amerykańskiej grupy w ramach trasy M72 World Tour obejrzało - według oficjalnych danych - 88 656 osób. Tym samym legenda thrash metalu pobiła wcześniejszy rekord należący do Dawida Podsiadły. Polski artysta podczas koncertu w 2024 roku zgromadził na Stadionie Śląskim około 88,5 tys. widzów. Ogromne zainteresowanie wydarzeniem wynikało również z faktu, że był to jedyny koncert Metalliki zaplanowany w tym roku w Polsce.

Dla Metalliki był to wyjątkowy powrót. Zespół pojawił się w Chorzowie po 18 latach przerwy. Był to jednocześnie czwarty koncert grupy na Stadionie Śląskim. Podczas europejskiej części trasy podwójne koncerty grupa przewidziała tylko w kilku krajach.

Absolutny rekord. Muzycy zachwyceni

Zachwytu nad skalą wydarzenia nie krył marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa: - Metallica - na tym zespole wychowały się całe pokolenia. Kocioł Czarownic płonie, moc niesie się po całym stadionie. 88 656 ludzi robi taki klimat, że aż ciary przechodzą! Absolutny rekord frekwencji! - napisał w mediach społecznościowych.

- Polsko, zachwyciłaś nas. Ponad 90 tysięcy osób zgromadziło się na Stadionie Śląskim minionej nocy, bijąc rekord frekwencji! - przekazała Metallica.

Podczas koncertu nie zabrakło także charakterystycznego dla zespołu muzycznego ukłonu w stronę lokalnej sceny. Artyści sięgnęli po klasykę polskiego rocka i wykonali fragment utworu „Chcemy być sobą" zespołu Perfect, co spotkało się z entuzjastyczną reakcją publiczności.