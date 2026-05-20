Roxie Węgiel zdradziła, czy podpisała intercyzę. Kuba Wojewódzki wprost zapytał o majątek. "Ma dostęp do TWOICH pieniędzy?"

Roxie Węgiel i Kevin Mglej już od ponad 2 lat są małżeństwem

Miłość Węgiel i Mgleja od samego początku budziła ogromne emocje. Gdy para oficjalnie potwierdziła związek, internet aż huczał od komentarzy. Różnica wieku, błyskawiczne zaręczyny i ślub w wieku zaledwie 19 lat to dla wielu fanów było prawdziwe zaskoczenie. Roxie jednak nie przejmowała się plotkami i od początku podkreślała, że Kevin jest miłością jej życia. Para zaręczyła się w maju 2023 roku, a już kilka miesięcy później zaczęły pojawiać się pierwsze spekulacje o tajnym ślubie cywilnym. Okazały się prawdą!

Wiosną 2024 roku media obiegła informacja, że wokalistka zmieniła nazwisko na Węgiel-Mglej. Fani szybko połączyli fakty i zaczęli podejrzewać, że zakochani są już po ślubie cywilnym. Sama Roxie długo nie komentowała sprawy, aż w końcu publicznie nazwała Kevina "mężem". To wystarczyło, by rozwiać wszelkie wątpliwości.

Ślub kościelny kilka miesięcy po cywilnym

Dla pary najważniejsza była jednak ceremonia kościelna, o której marzyli od dawna. Przysięgę sakramentalną złożyli sobie 25 sierpnia 2024 roku w kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni na Podkarpaciu, rodzinnych stronach Roxie. Ślub do ostatniej chwili utrzymywano w tajemnicy. Goście dowiedzieli się o dokładnym miejscu ceremonii niemal tuż przed jej rozpoczęciem. Piosenkarka zachwyciła koronkową suknią ślubną, a do ołtarza poprowadził ją tata. Po ceremonii odbyło się huczne wesele w klimatycznej winnicy.

Choć ich związek od początku wywoływał kontrowersje, dziś Roxie i Kevin pokazują, że tworzą bardzo zgodne małżeństwo. W mediach społecznościowych regularnie publikują wspólne zdjęcia i nie szczędzą sobie czułości. W wywiadach podkreślają, że najważniejsze jest dla nich wzajemne wsparcie i zaufanie. Jak się okazuje, para zdążyła już nawet odnowić przysięgę małżeńską!

Co z pieniędzmi?

Jednak miłość to jedno, a pieniądze coś zupełnie innego. Gdy Węgiel gościła w programie Kuby Wojewódzkiego, dziennikarz nie mógł nie zapytać o tę kwestię, która w wielu związkach prowadzi do kłótni i nieporozumień.

A macie rozdzielność majątkową? Intercyza? Czy on ma dostęp do twoich pieniędzy? - pytał Kuba.

Roxie nie była w tej sprawie zbyt wylewna, ale nie ukrywała prawdy.

Nie. Mamy wszystko wspólne - rzuciła krótko.

Jesteście zdziwieni?

