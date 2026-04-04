Roksana Węgiel z mężem zameldowali się w kościele. Jednak to nie koszyczek, a mini spódniczka skradła show!

Aleksandra Kalita
2026-04-04 20:47

Gwiazdy show-biznesu licznie udały się dzisiaj do kościoła, by poświęcić pokarm. Święconkami chętnie chwaliły się w sieci. Wielkanocne zdjęcie wrzuciła również Roksana Węgiel, której w świątyni towarzyszył ukochany mąż. Internauci od razu zwrócili uwagę na wiosenna stylizację młodej piosenkarki!

Roksana Węgiel nie kryje się z wiarą w Boga

Roksana Węgiel jest jedną z niewielu dziecięcych gwiazd "The Voice Kids", której po udziale w programie udało się zbudować solidną karierę. Na początku roku skończyła 21 lat, a zawodowym doświadczeniem mogłaby obdzielić wiele starszych znajomych po fachu. Dziś jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia.

Młoda piosenkarka ma już za sobą nawet ślub. W sierpniu będzie obchodzić drugą rocznicę zawarcia małżeństwa ze starszym o osiem lat producentem muzycznym Kevinem Mglejem. Roksana Węgiel otwarcie mówi o tym, jak ważna w jej życiu jest wiara. Te wartości podziela również jej ukochany i właśnie dlatego tak bardzo zależało im na ślubie kościelny.

Ja tak naprawdę wyznając moje wartości, nie wstydzę się tego i szczerze mogę powiedzieć, że wszystko, co mam w życiu, zawdzięczam Bogu - mówiła w rozmowie z portalem Pomponik.

Zobacz również: Misiek Koterski spędza Wielkanoc z rodziną w Sopocie. Poszedł ze święconką, ale odbił się od drzwi kościoła!

Roksana Węgiel zaskoczyła stylizacją podczas święcenia pokarmu

Roksana Węgiel wielokrotnie podkreślała, że wiara pomaga jej zachować równowagę w życiu i zachować spokój mimo intensywnej kariery. Artystka nie ukrywa, że regularnie się modli i stara się kierować wartościami chrześcijańskimi. Chętnie bierze również udział w religijnych wydarzeniach i koncertach.

Nie dziwi więc, że jest jedną z wielu gwiazd, które w Wielką Sobotę pochwaliły się swoją święconką. Roksana razem z Kevinem poszli do kościoła, by poświęcić pokarmy. 21-latka wrzuciła do sieci zdjęcie spod świątyni.

"Pan jest blisko.” (Flp 4,5). Życzymy Wam dobrych, pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych - napisała na Instagramie.

Uwagę internautów przykuł jednak nie tylko koszyczek, ale przede wszystkim stylizacja Roxie. Piosenkarka miała na sobie jasną marynarkę, białą koszulę i króciutką spódniczkę! Nie jest tajemnicą, że 21-latka lubi odsłaniać nieco więcej ciała, a jej stylizacje często wywołują burzliwe dyskusje. Tym razem pod zdjęciem zaroiło się od komplementów.

Zobacz również: Roksana Wegiel poczuła już lato! Zachwyciła w szortach i srebrnym staniku! Odważna stylizacja wiele odsłoniła

Roksana Węgiel, Kevin Mglej
Galeria zdjęć 26

Polecany artykuł:

Roksana Węgiel chwali się płaskim brzuchem i tatuażem. Wiedzieliście, że jest w…
Super Express Google News
Sonda
Czy Roksana Węgiel i Kevin Mglej pasują do siebie?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROKSANA WĘGIEL
Kevin Mglej
ROKSANA (ROXIE) WĘGIEL