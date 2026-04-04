Roksana Węgiel z mężem zameldowali się w kościele. Jednak to nie koszyczek, a mini spódniczka skradła show!

Roksana Węgiel nie kryje się z wiarą w Boga

Roksana Węgiel jest jedną z niewielu dziecięcych gwiazd "The Voice Kids", której po udziale w programie udało się zbudować solidną karierę. Na początku roku skończyła 21 lat, a zawodowym doświadczeniem mogłaby obdzielić wiele starszych znajomych po fachu. Dziś jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia.

Młoda piosenkarka ma już za sobą nawet ślub. W sierpniu będzie obchodzić drugą rocznicę zawarcia małżeństwa ze starszym o osiem lat producentem muzycznym Kevinem Mglejem. Roksana Węgiel otwarcie mówi o tym, jak ważna w jej życiu jest wiara. Te wartości podziela również jej ukochany i właśnie dlatego tak bardzo zależało im na ślubie kościelny.

Ja tak naprawdę wyznając moje wartości, nie wstydzę się tego i szczerze mogę powiedzieć, że wszystko, co mam w życiu, zawdzięczam Bogu - mówiła w rozmowie z portalem Pomponik.

Zobacz również: Misiek Koterski spędza Wielkanoc z rodziną w Sopocie. Poszedł ze święconką, ale odbił się od drzwi kościoła!

Roksana Węgiel zaskoczyła stylizacją podczas święcenia pokarmu

Roksana Węgiel wielokrotnie podkreślała, że wiara pomaga jej zachować równowagę w życiu i zachować spokój mimo intensywnej kariery. Artystka nie ukrywa, że regularnie się modli i stara się kierować wartościami chrześcijańskimi. Chętnie bierze również udział w religijnych wydarzeniach i koncertach.

Nie dziwi więc, że jest jedną z wielu gwiazd, które w Wielką Sobotę pochwaliły się swoją święconką. Roksana razem z Kevinem poszli do kościoła, by poświęcić pokarmy. 21-latka wrzuciła do sieci zdjęcie spod świątyni.

"Pan jest blisko.” (Flp 4,5). Życzymy Wam dobrych, pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych - napisała na Instagramie.

Uwagę internautów przykuł jednak nie tylko koszyczek, ale przede wszystkim stylizacja Roxie. Piosenkarka miała na sobie jasną marynarkę, białą koszulę i króciutką spódniczkę! Nie jest tajemnicą, że 21-latka lubi odsłaniać nieco więcej ciała, a jej stylizacje często wywołują burzliwe dyskusje. Tym razem pod zdjęciem zaroiło się od komplementów.

Zobacz również: Roksana Wegiel poczuła już lato! Zachwyciła w szortach i srebrnym staniku! Odważna stylizacja wiele odsłoniła

