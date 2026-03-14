Roksana Węgiel chwali się płaskim brzuchem i tatuażem. Wiedzieliście, że jest wydziarana?

Roksana Węgiel: Od dziecięcej gwiazdy do dojrzałej artystki

Od zwycięstwa w pierwszej edycji "The Voice Kids" Roksana Węgiel (21 l.) nie schodzi z medialnych afiszy. Młoda piosenkarka, która dosłownie dorastała na oczach całej Polski, w ostatnich latach przeszła sporą metamorfozę. Roxie odcięła się grubą kreską od wizerunku dziecięcej gwiazdki.

W osiemnaste urodziny Roxie potwierdziła związek ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem (29 l.). Później zaczęła się jej metamorfoza. Młodziutka piosenkarka wybierała coraz odważniejsze stroje sceniczne, a i prywatnie równie chętnie odsłaniała coraz więcej ciała. Dziś na jej Instagramie nie brakuje zdjęć z wakacji, na których prezentuje wyćwiczoną sylwetkę oraz kreacji, które nie zasłaniają za wiele.

Zobacz również: Roksana Węgiel rozpaliła poranek w TVN! Krótki top i futerko zrobiły efekt WOW

Roksana Węgiel pracuje nad trzecim albumem

Roksana Węgiel niemal na każdym kroku podkreśla, że nie jest już dzieckiem. W sierpniu 2024 roku poślubiła swojego ukochanego. Dziś są nierozłączni. Kevin pomaga jej w pracy nad nowym, dojrzalszym materiałem. Zwyciężczyni "The Voice Kids" pracuje obecnie nad swoim trzecim albumem. W ubiegłym roku zaprezentowała dwa single z nadchodzącej płyty.

Zapracowana gwiazdka aktywnie działa też na Instagramie, gdzie niemal codziennie pojawiają się nowe treści. W nowym wpisie dodała serię zdjęć, którymi podsumowała ostatnie kilka dni. Widać na nich, że spędza bardzo dużo czasu w studiu muzycznym. Sporo zamieszania wywołała jej stylizacja.

Zobacz również: Roksana Węgiel pokazała zdjęcie z mamą. Trudno uwierzyć, ile lat skończyła Edyta Węgiel

Roxie odsłania tatuaż. To nie jest jej jedyna dziarka

21-latka postawiła na wygodny dresowy komplet. Obszerną bluzę postanowiła jednak podwinąć tak, by odsłonić wysportowany brzuch. Przy okazji Roxie odsłoniła tatuaż, który ma na żebrach. Jest to delikatny napis w języku angielskim "loyalty", czyli "lojalność".

To nie pierwszy tatuaż artystki. Roksana już jakiś czas temu zrobiła sobie wzorek z pierwszą literą imienia swojego ukochanego Kevina. Literka "K" ozdabia nadgarstek piosenkarki. Kevin zrobił sobie bliźniaczy tatuaż z literą "R". Do tego Roxie ma jeszcze na ramieniu maleńką nutkę.

Nie chciałam z tego robić jakiejś wielkiej rzeczy, bo to jest tylko ciało [...] Mamy matchy (pasujące do siebie - red.) dziarki z Kevinem. A tutaj (na zgięciu ręki - red.) jeszcze taki motyw: nutka, bo - wiadomo - kocham muzykę, więc tak postanowiłam, tak zrobiłam - mówiła Roksana kilka lat temu w rozmowie z Eską.

Zobacz również: Roksana Węgiel zadaje szyku w luksusowym kurorcie! Wzrok przyciąga futrzana czapka i pełne usta gwiazdy

37

Roxie Węgiel czy Viki Gabor? Zgadnij kto śpiewa te piosenki Pytanie 1 z 10 Kto śpiewa piosenkę "Miasto"? Roxie Węgiel Viki Gabor Następne pytanie