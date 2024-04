Najpierw ślub Węgiel i Mgleja w tajemnicy, a teraz TO! Mało kto zauważył. "Stało się w grudniu"

Roksana "Roxie" Węgiel i Kevin Mglej generują wspólnie tyle plotek, że można by nimi obdzielić wszystkie media tabloidowe w Polsce. Najgłośniejsza z nich dotyczy ślubu w tajemnicy, jaki para miała niedawno wziąć. W nieoficjalnych doniesieniach mogliśmy przeczytać, że zakochani zdecydowali się na razie na ślub cywilny, bo udział w programie "Taniec z Gwiazdami" przez Węgiel uniemożliwiał im zorganizowanie dużej, uroczystej ceremonii. Wesele i ślub kościelny więc będą, tylko w późniejszym terminie, po zakończeniu programu. Dowody? Internauci wskazują, że na dłoniach Kevina oraz Roksany pojawiły się obrączki. W papierach, jak donosili dziennikarze, Roxie zmieniła też nazwisko z "Węgiel" na "Węgiel-Mglej". Mieli także podpisać rozdzielczość majątkową, czyli tak zwaną intercyzę. Para co prawda nie potwierdziła tych plotek, lecz ich również nie zdementowała. Potwierdzono za to coś innego: małżeństwo (?) zdecydowało się na kolejny ważny krok w swojej relacji. Najpierw więc plotkowano o ich ślubie, a teraz o tym! Roksana zabrała głos i wszystko potwierdziła.

Najpierw ślub Węgiel i Kevina w tajemnicy, a teraz TO! Mało kto zauważył. "Stało się w grudniu"

Roksana Węgiel i Kevin Mglej kochają się tak bardzo, że postanowili uwiecznić to na swoich ciałach. Tak, dobrze myślicie, zrobili sobie tatuaże! I to nie byle jakie, bo ze swoimi inicjałami. Mało kto to zauważył. Dopiero ostatnia sesja na Instagramie, jaką Roksana Węgiel umieściła, będąc w bieliźnie, rozwiała wątpliwości. Internetowi śledczy przybliżyli jej nadgarstek, by dostrzec literkę "K". Mglej miał z kolei zrobić bliźniaczy tatuaż z literką "R". Węgiel potwierdziła to w wywiadzie.

- Wiesz co, to było jakoś w grudniu? Nie chciałam ostentacyjnie pokazywać ludziom: o, robię dziarę. Nie chciałam z tego robić jakiejś wielkiej rzeczy, bo to jest tylko ciało - wyznała Roksana Węgiel w wywiadzie dla Radia Eska. Przyznała, że nie jest to jej jedyny tatuaż. - Mamy matchy (pasujące do siebie - red.) dziarki z Kevinem. A tutaj (na zgięciu ręki - red.) jeszcze taki motyw: nutka, bo - wiadomo - kocham muzykę, więc tak postanowiłam, tak zrobiłam - dodała 19-letnia wokalistka.

Jej partner z "Tańca z Gwiazdami", Michał Kassin, wtrącił się z pytaniem, kiedy Węgiel wytatuuje bucik do tańca. Roześmiana para stwierdziła, że może jak wygra tę edycję programu. Wcale nie jest to takie niemożliwe, bo 19-latka - przypomnijmy - jest w tym roku faworytką. Co o tym wszystkim myślicie? Dajcie znać, głosując w poniższej sondzie.

