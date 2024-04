Agata i Piotr Rubikowie WRACAJĄ do Polski! Znamy konkretną datę! "Kupiliśmy bilety do Polski"

Roksana Węgiel ślub, obrączka, nazwisko

Wygląda na to, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie. Najpierw wydało się, że piosenkarka nosi już podwójne nazwisko (Węgiel-Mglej), potem do sieci trafił kolejny dowód, tym razem wrzucony przez samą Roxie. Artystka wrzuciła na Instagramie zdjęcia męskiej dłoni z piękną jak milion dolarów obrączką okraszone wymownym podpisem "my love". Co tu więcej dodać? Zresztą ich ślub był w zasadzie formalnością. Roksana Węgiel po zaręczynach konsekwentnie trwała przy Kevinie (tu przeczytasz, kim naprawdę jest Kevin Mglej), a o żadnym poważnym kryzysie w ich związku słychać nie było. Stara prawda głosi jednak, że problemy przychodzą znienacka i lepiej przed nimi się zabezpieczyć. Jak wiadomo, jednym z najczęstszych powodów konfliktów w małżeństwie są pieniądze. Jak ten problem rozwiązali Kevin Mglej i Roksana Węgiel?

W naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia Roxie Węgiel i Kevina Mgleja

Roksana Węgiel i Kevin Mglej rozdzielność majątkowa

Z dokumentów znajdujących się w bazie przedsiębiorców CEiDG wynika nie tylko to, że Roxie ma już podwójne nazwisko, lecz także... rozdzielność majątkową z Kevinem Mglejem! Zamyka to usta złośliwcom podejrzewającym mężczyznę o to, że chce się na małżeństwie wzbogacić. Bez zgody Roksany Węgiel bowiem Kevin Mglej z jej kasy nie dostanie ani złotówki! Inna sprawa, że jest on tak zaradny, że nie musi być utrzymankiem swojej żony. W końcu Kevin Mglej to poważny przedsiębiorca. Prowadzi agencję marketingową House of Hype by KM oraz jest właścicielem wytwórni muzycznej Unity Record! Oprócz tego jest autorem tekstów piosenek. Jeden z jego utworów Roxie zaśpiewała podczas festiwalu w Opolu.

