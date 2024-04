Szybki QUIZ. Roksana Węgiel czy Sanah? Dwie wielkie gwiazdy. O której mowa?

likp 13:44 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Roksana Węgiel i Sanah to obecnie jedne z najbardziej popularnych piosenkarek w Polsce. Jeśli chodzi o dokonania muzyczne, to Zuzanna Grabowska (tak brzmi prawdziwe nazwisko Sanah) bije Roxie na głowę. Natomiast co do popularności obu artystek, to sprawa nie jest tak prosta do rozstrzygnięcia. Dobrze znasz wspomniane piosenkarki? Rozwiąż Szybki QUIZ. Roksana Węgiel czy Sanah? Dwie wielkie gwiazdy. O której mowa?