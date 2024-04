Eurowizja 2024. Gdzie i kiedy oglądać półfinały i finał Konkursu Piosenki Eurowizji. Transmisja live w TVP i online

Wujek wygadał się o partnerze Małgorzaty Tomaszewskiej. To on jest ojcem dziecka byłej prezenterki TVP

Konkurs Piosenki Eurowizji to impreza z bogatą historią. W tym roku najlepszą europejską piosenkę wybieramy po raz 68., a wśród pretendentek od tytułu jest również polski przebój. Nasz kraj na Eurowizji 2024 reprezentować będzie Lubna z piosenka "The Tower". Choć już tradycyjnie wybór polskiej reprezentantki na Eurowizję przyniósł wiele kontrowersji to z pewnością w drugim tygodniu maja wszyscy Polacy będą kibicować właśnie Aleksandrze Wielgomas.

Dla jednych Eurowizja to święto muzyki, inni uważają imprezę za festiwal kiczu. Ale i tak większość z nas chętnie śledzi zmagania półfinalistów i finalistów. Gdzie oglądać Eurowizję 2024 na żywo? Jeśli zadajesz sobie pytanie, na jakim kanale leci Eurowizja, śpieszymy z odpowiedzią!

Gdzie oglądać Eurowizję 2024?

Transmisję koncertów półfinałowych oraz finałowe show Eurowizji można oglądać w TVP. Koncerty będą emitowane na żywo w pierwszym programie publicznej telewizji, a także na TVP Polonia. Pierwszy półfinał odbędzie się 7 maja o godzinie 21.00, drugi półfinał rozpocznie się w czwartek 9 maja o 21.00. Reprezentująca Polkę Luna zaprezentuje się w piosenką "The Tower" w Malmo Arene w pierwszym półfinale. Finał Eurowizji zaplanowany jest na sobotę, 11 maja. Koncert rozpocznie się o godzinie 21.00.

Eurowizja 2024 online

Transmisję z półfinałów i konkursu finałowego Eurowizji można również oglądać online. Dla tych, którzy preferują transmisję online konkurs będzie dostępny na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest na YouTube. Wystarczy odpalić ten kanał w czwartek i w sobotę o 21, aby kibicować swoim faworytom.

