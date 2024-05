Roxie chodziła na randki z Kassinem! Wszystko się wydało. Co na to Kevin?

Roxie i Kassin chodzili na randki! O co chodzi?

Młodziutka Roxie Węgiel dała się poznać jako wspaniała wokalistka, a w "Tańcu z gwiazdami" na jaw wyszedł jej inny talent. 18-latka tańczy tak, jakby robiła to od urodzenia! W show Polsatu Roxie walczyłą o "Kryształową kulę" u boku Michała Kassina. Na parkiecie w każdym tańcu między tą parą aż "buchał ogień". Fani zastanawiali się, czy Kevin Mglej, ukochany Roxie ma powody do niepokoju. Teraz Węgiel rozwiała wszystkie wątpliwości.

Kassin zaraz po ostatniej edycji "Tańca z gwiazdami" dokonał coming outu. Tancerz przedstawił światu swojego ukochanego, a media natychmiast zaczęły pytać Roxie, co ona na to.

- Dla mnie to nie było zaskoczenie, ja wiedziałam wcześniej. Uważam, że z Kubą tworzą super parę, są świetnymi osobami - powiedziała Węgiel jastrzabpost.pl.

Jakim cudem w takim razie Roxie i Micał chadzali na randki? - My poza "Tańcem z Gwiazdami" spędzaliśmy dużo czasu razem w mieszkaniu na takich podwójnych randkach, bo spędzaliśmy ten czas we czwórkę. Ja z Kevinem, on ze swoim chłopakiem przychodzili do nas. Wszyscy się bardzo zaprzyjaźniliśmy.

