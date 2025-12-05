Drony nad bazą atomowych okrętów podwodnych. Wojsko otworzyło ogień

Wojsko otworzyło ogień do dronów nad bazą Ile Longue w Bretanii.

Nad obiektem wykryto pięć bezzałogowców.

Odpowiedzialni za ochronę Strzelcy Morscy oddali strzały.

Prefektura morska wszczęła śledztwo w sprawie incydentu.

Zapewniono, że krytyczna infrastruktura nie była zagrożona.

W listopadzie odnotowano podobny incydent nad tą samą bazą.

W Ile Longue stacjonują cztery atomowe okręty podwodne z pociskami balistycznymi.

Do incydentu doszło w czwartek (4.12) wieczorem, kiedy wykryto pięć dronów nad jednym z najważniejszych francuskich obiektów wojskowych. Źródła w żandarmerii przekazały AFP, że jednostka odpowiedzialna za ochronę francuskiej floty (Fusillers Marins - Strzelcy Morscy) otworzyła ogień do bezzałogowców. Nie podano, czy drony zostały zestrzelone.

Prefektura morska odpowiedzialna za region Atlantyku poinformowała AFP w piątek, że w związku z incydentem wszczęto śledztwo. W przesłanym agencji komunikacie zapewniono, że „infrastruktura krytyczna nie była zagrożona”. Pojawienie się dronów w strefie zakazanej we Francji nie jest rzadkością. W nocy z 17 na 18 listopada zgłoszono incydent związany z dronem, który miał latać w okolicach tej samej bazy Ile Longue, położonej na końcu Półwyspu Bretońskiego.

Bazę Ile Longue strzeże 120 żandarmów morskich we współpracy z jednostką strzelców morskich odpowiedzialną za bezpieczeństwo floty. Stacjonują tam cztery okręty podwodne z napędem atomowym przenoszące pociski balistyczne z głowicami termojądrowymi. Jeden z okrętów jest zawsze na morzu i jest ważnym elementem francuskiej strategii odstraszania atomowego.

AFP zwróciła uwagę, że w ostatnich miesiącach doszło do wielu incydentów z udziałem dronów, przelatujących nad lotniskami, bazami wojskowymi oraz innymi obiektami w północnej Europie. Władze państw dotkniętych przez te incydenty, uważają, że za tymi działaniami stoi Rosja.