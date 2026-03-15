Wypadek na pokładzie tankowca! Polski marynarz ranny

Wypadek na tankowcu Venture Creole. Polski marynarz ewakuowany

W sobotę, 14 marca służby ratunkowe z portugalskiej marynarki wojennej ruszyły na pomoc obywatelowi Polski, który pracował na statku przepływającym przez Ocean Atlantycki. Z informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez sierżanta Figueiredo z biura Koordynacji Poszukiwań i Ratownictwa Morskiego w Ponta Delgada wynika, że wezwanie o wsparcie wysłało samo dowództwo jednostki. Około 1240 kilometrów na południowy zachód od wyspy Terceira doszło do nieszczęśliwego wypadku, w którym trzydziestosiedmiolatek mocno uszkodził sobie nogę. Pływający pod liberyjską banderą tankowiec Venture Creole był w trakcie transportowania ładunku skroplonego gazu ziemnego. Ze względu na obrażenia mężczyzny podjęto decyzję o wysłaniu helikoptera ratunkowego, aby sprawnie przenieść poszkodowanego pod fachową opiekę lekarską.

Sprawna akcja portugalskich służb. Polak trafił do szpitala na wyspie Terceira

Specjalistyczna ekipa ratownicza skutecznie podjęła rannego prosto z pokładu statku handlowego do śmigłowca. Jeszcze tego samego dnia po południu polski marynarz wylądował bezpiecznie w porcie lotniczym Lajes na portugalskiej wyspie Terceira. Z płyty lotniska zabrał go przygotowany wcześniej ambulans lokalnej obrony cywilnej, kierując się wprost na oddział szpitalny. Wiadomo już wstępnie, że pacjent nie uniknie operacji. Szczegóły dotyczące samego przebiegu zdarzenia na oceanie pozostają na razie niejasne. Rejon Azorów to kluczowy węzeł komunikacyjny dla wielu transportowców przemierzających szlaki handlowe pomiędzy Afryką, Europą oraz obiema Amerykami. Cała trudna procedura ewakuacyjna przebiegła pomyślnie i bez żadnych komplikacji, a poszkodowany znajduje się obecnie pod opieką lekarzy z Terceiry.