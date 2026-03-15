Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu. MSZ wydało komunikat

Ewakuacja z Kataru i ZEA. MSZ mówi o pomocy około 13 tysiącom Polaków

Od momentu wybuchu najnowszego konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie polska dyplomacja aktywnie włączyła się w ratowanie osób przebywających w zagrożonym rejonie. Według oficjalnego komunikatu opublikowanego na platformie X, wsparcie ze strony urzędników otrzymało blisko 13 tysięcy podróżnych uciekających ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Kataru. Akcja ewakuacyjna objęła przede wszystkim naszych rodaków, ale pomocną dłoń pomagano też obywatelom innych państw Unii Europejskiej. Pracownicy służb dyplomatycznych formowali konwoje, które bezpiecznie transportowały uciekinierów na lotniska zlokalizowane w saudyjskim Rijadzie oraz omańskim Muskacie. Z tamtejszych portów lotniczych zrealizowano łącznie 75 rejsów, w tym 10 czarterów zorganizowanych specjalnie dla osób pozbawionych dostępu do komercyjnych połączeń ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie.

Działamy od samego początku. 💪Nasze placówki na Bliskim Wschodzie od pierwszych dni pracowały w trybie kryzysowym.Organizowaliśmy i konwojowaliśmy grupy naszych rodaków powracających lotami powrotnymi z ZEA i Kataru na lotniska w Rijadzie i Muskacie. Dzięki temu pomogliśmy w… pic.twitter.com/wkIB1uKKnC— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) March 14, 2026

Przedstawiciele resortu dyplomacji dodali, że cała operacja wymagała negocjacji z władzami lokalnymi. Urzędnicy z polskich placówek interweniowali u nich, ubiegając się o przyspieszenie odpraw granicznych oraz sprawniejszą obsługę na terenie bliskowschodnich portów lotniczych. Musieli też na bieżąco zdobywać kluczowe pozwolenia na lądowania maszyn oraz wytyczanie korytarzy powietrznych. Z komunikatu Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynika, że ambasady i konsulaty zlokalizowane w tamtym regionie weszły w tryb kryzysowy już w pierwszych godzinach po wybuchu walk, aby skutecznie wspierać poszkodowanych podróżnych.

Ewakuacja na Bliskim Wschodzie to efekt wydarzeń z 28 lutego, gdy połączone siły Stanów Zjednoczonych i Izraela uderzyły na cele w Iranie. W ramach działań odwetowych władze w Teheranie zdecydowały się na ostrzał amerykańskich baz wojskowych rozlokowanych w sąsiednich krajach. Gwałtowny wzrost napięcia błyskawicznie sparaliżował cywilny ruch lotniczy w regionie, zmuszając największych przewoźników do natychmiastowego zawieszenia połączeń. Polskie Linie Lotnicze LOT wykreśliły z rozkładu loty do Tel Awiwu czy Dubaju. Podobne środki ostrożności wprowadziły zagraniczne firmy, w tym francuski Air France, który do odwołania zrezygnował z obsługi tras do Dubaju, Rijadu, Bejrutu oraz Tel Awiwu.