Polacy adoptowali orła w Czechach! "To dla nas coś więcej"

Polacy z Pragi adoptowali bielika. „To symbol naszej wspólnoty”

Polacy mieszkający w czeskiej Pradze zostali oficjalnymi opiekunami orła bielika z tamtejszego ogrodu zoologicznego. "Z radością informujemy, że dzięki funduszom zebranym podczas przedświątecznych spotkań udało nam się spełnić to wieloletnie marzenie — adoptować orła dla naszej polskiej społeczności w Pradze!" - napisało na Facebooku stowarzyszenie Polska Kultura w Pradze. Jak podkreśla prezes stowarzyszenia Polska Kultura w Pradze Małgorzata Bejszovcova, chodzi nie tylko o wsparcie dla zwierzęcia, ale też o ważny symbol dla Polaków mieszkających poza krajem. – Dla nas to coś więcej niż sama adopcja. To trochę opowieść o pamięci, tożsamości i obecności Polaków mieszkających w Pradze – powiedziała PAP.

Dawniej jedno zwierzę mogła adoptować tylko jedna osoba albo jedna organizacja, teraz przepisy się zmieniły

Bielik jest jednym z najważniejszych polskich symboli narodowych. Właśnie dlatego pomysł jego adopcji pojawiał się wśród Polaków w Pradze już od kilku lat. Wcześniej nie było to jednak możliwe, bo zwierzę miało już swojego opiekuna. Zmieniło się to po zmianie przepisów w Czechach. Dawniej jedno zwierzę mogła adoptować tylko jedna osoba albo jedna organizacja. Obecnie możliwe jest wspólne sprawowanie opieki nad zwierzęciem przez większą grupę osób lub stowarzyszeń. Dzięki temu polska społeczność mogła dołączyć do grona opiekunów bielika. Potwierdzeniem adopcji jest specjalny certyfikat oraz tabliczka przy wybiegu ptaka z informacją o „rodzicach adopcyjnych”.

Pieniądze potrzebne na opiekę nad orłem zbierano podczas spotkań organizowanych przez Polaków w Pradze przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Środki są przeznaczane między innymi na pożywienie oraz opiekę weterynaryjną. – Polska społeczność w Pradze zareagowała bardzo entuzjastycznie. Momentami aż wzruszająco – mówi Bejszovcova. – To niby drobny gest, ale właśnie z takich gestów buduje się wspólnota i pamięć o korzeniach, nawet poza granicami kraju – podkreśliła. Polacy z Pragi zapowiadają, że chcą regularnie odwiedzać swojego podopiecznego w zoo. Liczą też na to, że bielik stanie się dla miejscowej Polonii czymś więcej niż tylko atrakcją ogrodu zoologicznego – miejscem spotkań i symbolem wspólnoty.

Sonda Lubisz chodzić do zoo? TAK NIE JAK MAM OKAZJĘ TO IDĘ

Quiz: Ssak czy ptak? A może owad? Pytanie 1 z 15 Trzmiel ziemny to... ptak płaz owad Następne pytanie