Papież zaczął mówić o hantawirusie. Padły słowa podziękowania

Papież dziękuje Wyspom Kanaryjskim. Na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów statku z hantawirusem

Podczas niedzielnej modlitwy w Watykanie papież Leon XIV zaczął mówić o statku wycieczkowym MV Hondius. Jednostka, na której wykryto przypadki hantawirusa, przypłynęła rano do portu Granadilla na Teneryfie na Wyspach Kanaryjskich. Na miejscu rozpoczęła się ewakuacja pasażerów. Papież zwrócił się do wiernych po hiszpańsku. Podziękował mieszkańcom Wysp Kanaryjskich oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przyjęcie statku. – Chciałbym podziękować za gościnność, która charakteryzuje mieszkańców Wysp Kanaryjskich za umożliwienie przypłynięcia statku wycieczkowego Hondius z chorymi na hantawirusa – powiedział Leon XIV. Dodał też, że cieszy się z planowanej wizyty na Wyspach Kanaryjskich. Papież odwiedzi Hiszpanię w dniach od 6 do 12 czerwca.

Leon XIV podkreślił, że chrześcijaństwo opiera się na relacji i miłości, a nie na strachu

MV Hondius pływa pod holenderską banderą. Na jego pokładzie znajdują się pasażerowie z wielu krajów świata, kapitan jest Polakiem. Służby medyczne i portowe starają się bezpiecznie sprowadzić podróżnych ze statku. Czeka ich teraz sześć tygodni kwarantanny. W czasie spotkania z wiernymi papież odniósł się również do sytuacji w regionie Sahelu w Afryce. Wyraził zaniepokojenie nasileniem przemocy, szczególnie w Czadzie i Mali, gdzie doszło do ataków terrorystycznych. – Modlę się za ofiary i za wszystkich cierpiących – powiedział. Zaapelował też o zakończenie przemocy. W rozważaniach przed modlitwą Leon XIV mówił o słowach Jezusa: „Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”. Podkreślił, że chrześcijaństwo opiera się na relacji i miłości, a nie na strachu.

During his Regina Caeli address on Sunday, Pope Leo XIV reminds the faithful that Jesus loves us forever and unconditionally, and that His love for us moves us to love others.https://t.co/88vRuxNPLi— Vatican News (@VaticanNews) May 10, 2026